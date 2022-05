VIN: Når man snakker om klassiske vinland, går tankene gjerne til Frankrike, Spania eller Italia. Men også Tyskland har fortjent en plass på denne listen.

Ikke bare på grunn av en rekke toppviner, men også takket være de tradisjonelle vinfestene som avholdes i nesten alle regioner.

På festene kan man oppleve lokale spesialiteter, kulturelle innslag, spennende markeder, god stemning og – ikke minst – fremragende viner fra lokalområdet.

Slik blir de en helt spesiell opplevelse for alle livsnytere og festglade, samtidig som de er svært familievennlige. Ofte finner slike festivaler sted i maleriske omgivelser med grønne vinmarker, middelalderske landsbyer eller majestetiske plasser og alleer.

Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) har plukket ut og presenterer vinfester i ti ulike regioner i Tyskland i 2022:

Stuttgarter Weindorf på Schillerplatz i Stuttgart Foto: Pro Stuttgart e.V

StuttgarterWeindorf:17. aug. – 4. sept. 2022

I regionen Baden-Württemberg avholdes det hvert år en rekke vinfester. En av de mest kjente og blant Tysklands største, med over én million gjester, er Stuttgarter Weindorf, som finner sted på Schillerplatz i Stuttgart hver høst. Fra nesten 120 vinboder får gjestene servert rundt 500 forskjellige viner fra Württemberg.

BremerWeinsommer:1. – 4. sept. 2022

I hjertet av hansebyen Bremen arrangeres hvert år den såkalte vinsommeren. På Hillmannplatz fylles hvitdekkede bord med et stort utvalg av viner og passende matretter, mens et musikalsk program ledsager det hele. Bremer Weinsommer er preget av nytelse i rolige omgivelser.

Vindronningen på Katedralplassen under Erfurt vinfestival. Foto: Matthias Frank Schmidt

Vinfesten i Erfurt: 8. – 11. sept. 2022

Hvert år møtes vinelskere til en stor vinfest i gamlebyen i Erfurt. Hovedstaden i delstaten Thüringen har en vintradisjon som strekker seg tilbake til middelalderen. Og at vinen fortsatt har stor betydning for folk i Erfurt, viser stemningen under vinfesten. I Erfurt serveres en kombinasjon av god vin god musikk – en rekke konserter finner sted under festen.

Vinfesten i Oldenburg. Foto: Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH / F: Mario Dirks

Vinfesti Oldenburg:8. – 11. sept. 2022

Hvert år fylles sentrum av Oldenburg med vinelskere. På vinfesten i Oldenburg presenterer vinprodusenter fra de store tyske vinregionene sine viner. Vinsmaking og informasjon om de ulike vinene står i sentrum, men det er selvsagt heller ingen mangel på levende musikk og gastronomiske gleder. En spesiell begivenhet er frokostkonserten på søndag morgen, der man møtes til jazzmusikk og et godt glass drikke.

Pfalz: Vinruten Bad Duerkheim; Dürkheims gigantisk vintønne Foto: F Melanie Hubach Photographie

Pølsemarked og vinfesti Bad Dürkheim:9. – 13. sept. og 16. – 19. sept. 2022

En gang i året fylles den lille byen Bad Dürkheim av yrende folkeliv: Når det legendariske pølsemarkedet og den stor vinfesten finner sted – verdens største, ifølge arrangørene. Pølsemarkedet og vinfesten har en tradisjon som går over 600 år tilbake. Festtelt og fyrverkeri utgjør rammen for konserter, kulturelle innslag og gastronomiske herligheter. I en restaurant i Bad Dürkheim står for øvrig verdens største vinfat – med en teoretisk kapasitet på 1,7 millioner liter vin.

Vinfesten i Lichtenrade Foto: Family & Friends e.V

Vinfesti Berlin-Lichtenrade: 10. sept. 2022

Også den tyske hovedstaden kan by på vinfester. I bydelen Lichtenrade arrangeres det hvert år en vinfest ved dammen i gamlebyen. 40 vinprodusenter fra hele Tyskland presenterer et utvalg av gode viner, akkompagnert av tradisjonelle tyske matretter. Dessuten viser kunstnere og håndverkere frem sine talenter, og gjør festen til en opplevelse for hele familien.

Vinfest iGroß-Umstadt: (nettsiden er ennå ikke online): Forventes å finne sted 6. – 19. sept. 2022

Vinfesten i Groß-Umstadt, som presenterer vinprodusenter fra Bergstraße-området i Hessen, er svært populær blant vinkjennere. I tillegg til god vin tilbys et omfattende kulturprogram, med kroning av årets vindronning og et stort opptog med over 100 vogner og fargerike folkedrakter.

I Hessen avholdes også Rheingauer Weinmarkti Frankfurt am Main. Her er det utelukkende vingårder fra Rheingau-området som får presentere seg. Vinmarkedet avholdes i det sentrale fotgjengerområdet «Freßgass» midt i byen i tiden 31. aug. – 9. sept. 2022.

Vinfesten i Remagen Foto: Stadt Remagen

Vinfesten iRemagen:16. – 19. sept 2022

Vinfesten i den koselige lille byen Remagen i Rheinland-Pfalz avholdes alltid den tredje helgen i september. I begivenhetenes sentrum står vindronningen, som kåres på nytt hvert år. Dessuten samles vindronninger fra hele regionen på festen. Selvsagt er det heller ingen mangel på underholdning, musikk, dans, gastronomiske gleder – og masse god vin.

Høstfesten iRadebeul: 23. – 25. sept. 2022

Også landsbyen Radebeul, som ligger i den såkalte Weinstraße i Sachsen, feirer en stor fest til vinens ære. I tre dager på rad blir den historiske festplassen Altkötzschenbroda fylt med yrende liv. Under grønne trær finner man vinboder, matservering og hyggelige sittemuligheter på rekke og rad. Samtidig avholdes den internasjonale vandreteaterfestivalen, der teatergrupper fra hele verden møtes og holder forestillinger. Kombinasjonen av vin fra Sachsen og teaterforestillinger fra hele verden skaper en helt unik atmosfære på vinfesten i Radebeul. Også vingårder i omegnen åpner sine dører og inviterer til kulturarrangementer og vinprøver.

Vinhøst i Miltenberg Foto: Thomas Klewar

Vinhøsten iMiltenberg: 23. sept. – 3. okt. 2022

I slutten av september avholder den maleriske landsbyen Miltenberg i Franken-regionen den årlige festen Vinherbst (vinhøst). Sammen med spesialiteter fra det lokale kjøkkenet som Franken er så kjent for, serverer vinprodusenter fra Miltenberg over 50 forskjellige viner fra regionen på Engelplatz midt i landsbyen. De historiske bygningene rundt plassen er kjent for sin arkitektur og gir denne vinfesten en helt egen sjarme.

Disse ti vinfestene er bare et lite utvalg av de utallige vinfestivalene som avholdes i Tyskland hvert år. Nesten alle tyske byer har en eller annen form for vinfest – også de store byene. En oversikt finner du her.