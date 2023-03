CRUISE: Symphony of the Seas fra rederiet Royal Caribbean International seilte ut fra Miami i USA 9. mars med kurs for Málaga i Spania. Atlanterhavskrysningen tok ti dager.

I alt var 7 604 personer med på krysningen. Av disse var 5 350 cruisepassasjerer, mens 2 224 var mannskap. Hvem de resterende 30 ombord var, opplyses det ikke om, skriver reiselivsnettstedet Standby.dk.

Det 361 meter lange cruiseskipet reiste videre fra Malaga til Barcelona og Valencia.

Men Queen Mary hadde flere ombord



- Selv om Symphony of the Seas nå har rekorden for en Atlanterhavskrysning med flest betalende passasjerer og besetningsmedlemmer, er det fortsatt skipet The Queen Mary som har rekorden for å ha seilt flest mennesker over Atlanterhavet.

The Queen Mary ble ombygget for å kunne gjennomføre troppetransporter under 2. verdenskrig. På en overfart hadde det i alt 16 683 personer ombord - 15 740 av dem var soldater.