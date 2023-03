Apollo utvider med City-hoteller

HOTELL: Fellesnevneren for de utvalgte hotellene er beliggenheten i hjertet av reisemålets lokale sentrum. Og dermed en del av hverdagslivet der man kommer.

City i denne sammenhengen er ikke internasjonale hoteller i storbyer, men unike hoteller i sentrumskjernen av populære feriedestinasjoner.

- Det er i hovedsak to ting som er viktig for nordmenn ved valg av reisemål: nærheten til strand, og nærheten til sentrum. På våre City-hoteller får du begge deler. Her bor du i hjertet av den lokale bykjernen, med det autentiske hverdagslivet, duftene og smakene rett utenfor døren, sier Beatriz Rivera, Kommunikasjonssjef i Apollo, i en pressemelding.

Vil til alle charter-mål



Foreløpig tilbyr reisearrangøren 10 City-hoteller fordelt på flere ulike reisemål. Mange av dem er allerede godt kjente, som Rhodos by, Korfu by og Rethymnon på Kreta. Men den nye hotellkategorien er også med på å sette nye reisemål på kartet – deriblant Epirus-regionens hovedstad Ioannina og nabobyen Preveza.

På sikt er målet å tilby kategorihotellene på alle charterreisemål som innehar et litt større lokalt sentrum, og på noen utvalgte større strandbyer – som eksempelvis Malaga i Spania.