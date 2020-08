Myteomspunnede Spinalonga – Europas siste leir for spedalske

I den prisbelønte debutromanen «Øya» fra 2005, skildrer Victoria Hislop historien om britiske Alexis Fielding som reiser til den lille landsbyen Plaka på Kreta for å finne ut mer om sin mors fortid som har væt skjult for henne. Vel fremme oppdager hun at landsbyen ligger kun et steinkast unna den folketomme øya Spinalonga, der det i mange år lå en koloni for spedalske.

Gjennom morens venninne oppdager Fielding tette bånd mellom hennes egen slekt og øya. Det viser seg at Spinalongas hemmeligheter ligger som en blytung skygge over en familie hjemsøkt av tragedier, hemmeligheter, svik og sjalusi.

De spedalskes øy Spinalonga er i dag blitt et populært utfartssted for turister på Kreta, og interessen fikk ekstra fart som følge av Hislops roman. Og det er en dyster historie fra virkeligheten boken bygger på: I mer enn et halvt århundre ble noen av landets sykeste innbyggere tvangssendt hit etter å ha fått land og eiendeler beslaglagt.