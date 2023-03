Norsk klimaekspert advarer om at typiske sydenland nok en gang vil bli preget av ekstreme temperaturer i sommer.

I fjor skapte hetebølgen i Europa stor bekymring da den ble et helseproblem både for lokale og turister. I tillegg startet den flere branner.

Ifølge klimatolog Rasmus E. Benestad er det en betydelig fare for en ny slik hetebølge denne sommeren skriver nettstedet Flysmart24.

Vær forberedt

Allerede nå er forskere bekymret for de høye temperaturene målt på fastlandet i Spania så tidlig i mars.

– Sesongvarslene er notorisk usikre for Europa, men det er likevel en betydelig fare for hetebølge i Europa denne sommeren på grunn av snøsituasjonen i Alpene. Vi ser også et større mønster rundt hele jordkloden med ting som vi aldri har sett noe liknende før, og som kan knyttes til klimaendringene. sier Benestad til Flysmart24.

Han mener norske turister i Sør-Europa må forberede seg på å møte høyere temperaturer enn før.

Legg ferieturen hit

Planlegger du sydentur i år er det altså kanskje lurt å ta den utenom de varmeste sommermåneden.

Alternativt er å passe på å reise til steder hvor det ikke blir så varmt eller tørt sier Benestad.

– Oppe i høyden er det kaldere og det er deler i Europa som har et mildere og fuktigere klima – for eksempel langs Biscayabukten, legger han til.

