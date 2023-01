Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



COSTA DEL SOL: Denne delen av Spania er kjent for sine pueblos blancos – hvitkalkede bygninger ofte i maurisk stil – med fargerike blomsterpotter og smale smug.

Innbyggerne er flinke til å holde bygningene skinnende rene, noe som gjør dem ekstra innbydende. Det gjør også koselige spisesteder og små butikker med fin brukskunst (som keramikk) mange reiser ens ærend for å handle i.

For øvrig er mange av landsbyene – som det finnes et titall av i området rundt fjellkjedene Sierra de Grazalama og Sierra Nevada – lett tilgjengelig med et nett av tur- og sykkelstier og småveier.

Ronda er også kjent som den moderne tyrefektingens vugge. Foto: Bjørn Moholdt

Ronda

Med aner tilbake til kelterne er Ronda trolig den mest kjente av De hvite landsbyene, mye på grunn av den iøynefallende broen.

Den rå naturen og særlig tradisjonene knyttet til tyrefekting gjorde at størrelser som filmmannen Orson Welles og forfatteren Ernest Hemingway fant veien hit.

Utviklingen av moderne tyrefekting ble innledet av familien Romero nettopp i Ronda på 1700-tallet. Sjekker du inn på hotellet Catalonia, har du for øvrig utsikt til byens ikoniske tyrefekter-arena.

Caminito del Rey - Kongeveien - var lenge kjent som “verdens farligste sti”, etter flere dødsfall der på 90-tallet. Nå er stien i El Chorro ved Málaga sikret, og mer populær enn noensinne. Foto: Bjørn Moholdt

Setenil de las Bodegas

Bare en liten avstikker fra Ronda ligger denne spesielle lille landsbyen med boliger som er bygd inn under klippeutspring. Mye av den spesielle arkitekturen gjør at tusener finner veien hit, men Setenil de las Bodegas er også kjent for sine spesielle chorizo-pølser, samt bakverk det går gjetord om helt til Madrid.

Lille Frigiliana har et stort innslag av besøkende, som gjerne blir boende der. Foto: Bjørn Moholdt

Frigiliana

Fra gammelt av var Frigiliana kjent for sin honning- og olivenoljeproduksjon. I dag er det turismen som står for mesteparten av inntekten for landsbyen kåret til Andalucías vakreste by. Nettopp denne hederen gjør at mange andre ord finner veien til stedet, som kun huser vel 2000 innbyggere.

Antequera er byen med flest kirker i hele Andalucía. Foto: Bjørn Moholdt

Antequera

Byen mellom Málaga og Sevilla har etter sigende flest kirker i hele Andalucía, men det er ikke derfor området er på Unescos verdensarvliste. Det skyldes de mange naturmonumentene der. Mest interessant er nasjonalparken El Torcal de Antequera.

Her ligger fossiler – etter tiden da området lå under hav – helt oppe i dagen. Spisestedet Arte de Cozina drevet av mor og sønner er for øvrig en liten severdighet i seg. Med strålende mat til.

I Mijas er det skolebarna som sørger for at blomstene i de karakteristiske blomsterkrukkene får vann. Foto: Bjørn Moholdt

Mijas

Denne idylliske fjellbyen delt inn i tre nivåer er kjent for sine eseltaxier – og 3000 blåmalte blomsterpotter (sjekk butikken Mijas Ceramic). Disse er det skolebarn som tar seg av. Hver morgen er mange av dem i gang med å vanne blomstene.

Utsikten mot havet gjør trolig at mange andre enn spanjolene finner veien hit, og bosetter seg her. Av et innbyggertall på rundt 90.000 er mer enn 10.000 briter. De hyggelige handlegatene og mange gode spisesteder gjør også at mange blir her lenger enn de hadde tenkt.

