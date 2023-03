Verdenscruise: For en million kroner får du 154 netter ombord

CRUISE: Regent Seven Seas Cruises har annonsert sitt lengste verdenscruise til dags dato, som seiler 10. januar 2026, ombord på Seven Seas Mariner.

- Luksusreisende ønsker å reise lenger unna og for lengre varighet, og det er derfor vi er glade for å kunngjøre vårt nyeste og lengste verdenscruise for 2026, sier Andrea DeMarco, president for Regent Seven Seas Cruises, ifølge Cruise Industry News.

2026 World Cruise - kalt The Sense of Adventure - går fra Miami, Florida og inkluderer besøk til destinasjoner i Amerika, Sør-Stillehavet, Australia og New Zealand, Asia, Afrika og Europa.

Cruiset er på 154 netter og inkluderer 77 anløpshavner i 41 land på seks kontinenter. Dette inkluderer tre nye anløpshavner for cruiserederiet – Lifou Island og Maré of the Loyalty Islands i New Caledonia-øygruppen og Waingapu (Sumba), Indonesia.

431 gratis utflukter



- Våre World Cruise-gjester vil nyte uovertruffen personlig service, upåklagelig gjestfrihet, den overdådige komforten til våre suiter med alle balkonger, og en omfattende liste med inkluderinger som gir all luksus, sier DeMarco.

Prisene opplyses å være fra 94.999 dollar (1 017 000 kroner) per gjest for Deluxe Veranda Suite og 266.499 dollar per person for Master Suite.

Men så har da også Regent forberedt 431 gratis utflukter på land samt 16 overnattinger for å utforske destinasjoner som Bora Bora, Fransk Polynesia; Darwin, Australia og Walvis Bay, Namibia.

På denne reisen vil gjestene også ha tilgang til 47 av UNESCOs verdensarvsteder, inkludert klosteret Vallée de Mai naturreservat fra Praslin, Seychellene, Robben Island fra Cape Town, Sør-Afrika og Great Barrier Reef fra Cairns, Australia.

