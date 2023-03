CRUISE: Allerede for et år siden slo Kystverket fast at 2022 ville bli et rekordår for cruisetrafikken. Resultatene som nå legges fram , viser at 2022 ble enda bedre enn forventet, med over 20 prosent flere cruiseanløp sammenlignet med forrige rekordår, 2019.

I alt var det 3.469 anløp i fjor, og til sammen 4.267 millioner passasjerer var innom norske cruisehavner. En årsak til økningen i fjor er at mange cruiserederier kansellerte besøk til russiske destinasjoner og i stedet la reiseruten til Norge.

Kom brått på

‒ Den kraftige økningen kom brått på oss og skapte noen utfordringer med loskapasitet, men bidro samtidig til økt kunnskap om hvilke endringer som må til om en videre vekst i cruisetrafikken skal fortsette, blant annet innen vintercruise, sier Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Bergen var den mest besøkte cruisedestinasjon med 308 anløp i fjor. Deretter kom Ålesund og Tromsø med henholdsvis 240 og 213 anløp.

Flere på vei

For 2023 estimerer Kystverket at tallet vil øke ytterligere 14 prosent til 4.856 millioner passasjerer.

Cruisemarkedet globalt har økt mellom 5–7 prosent de siste årene, med unntak av under pandemien. Norge forventes å få en jevn økning også i årene fremover fordi den globale cruiseflåten vokser. Strengere miljøkrav til skip kan få en effekt på utviklingen.

En eventuell nedgang i cruisetrafikken vil uansett kun være midlertidig fram til skip som tilfredsstiller nye miljøkrav, er på plass, mener Dimmen.