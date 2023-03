66 nye cruiseskip under bygging

CRUISE: Den globale ordreboken for cruiseskip teller nå totalt 66 nye havgående skip som skal komme i drift fram til 2028. Listen inkluderer skip som bygges for nykommere, som Explora Journeys, som skal lanseres i år. Rederiet har for tiden seks skip i bestilling.

På listen står også nytt cruiseskip for Viking Ocean og styreleder Torstein Hagen som under en stor markering i Los Angeles 8. januar i år døpte sitt nyeste havgående skip Viking Neptune.

Andre aktører som slutter seg til cruiseindustrien i årene framover er Orient Express, et Accor-merke som nylig bestilte to store seilskip og Adora Cruises, som vil motta de to første store cruiseskipene som noen gang er bygget ved et kinesisk verft.

Torstein Hagen sammen med astronaut og gudmor Nicole Stott og Karine Hagen under dåpen av Viking Oceans nyeste skip Viking Neptune i Los Angeles i januar i år. Foto: Viking

Bygger verdens største



- I snitt er gjennomsnittlig har skipene som er i bestilling plass til 2250 gjester hver. Med de nye bestillingene øker antall sengeplasser på cruiseskip verden over med totalt 141 881. Kostnadene for nybyggene er beregnet til 41,9 milliarder amerikanske dollar, skriver Cruise Industry News.

Royal Caribbean Group har alene inne bestillinger på 11 nye skip med tilsammen 41 420 sengeplasser. Et av skipene er Icon of the Seas, som skal bli verdens største cruiseskip. Med 250 800 tonn slutter fartøyet seg til Royal Caribbean International-merket i 2023.

MSC Cruises Group kommer på andreplass med totalt ti skip i bestilling for to forskjellige merker, etterfulgt av Norwegian Cruise Line Holdings, som har åtte skip i bestilling for sine tre merker. Carnival Corporation har syv skip i bestilling for fem av sine ni merker.