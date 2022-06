Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



REISENYHETER: Nederst i Hegdehaugsveien står Magnus Solvik. Han er administrerende direktør i og medgründer av Jubel, som er en del av Askeladden & Co. I dag skal han vise oss et av hans nyeste prosjekter. Bak fasaden til bygården med adresse Hegdehaugsveien 26 er et byggeprosjekt i full gang, midt i mellom utestedene Mabou og Horgan’s.

Det som i dag er fire etasjer med byggestøv, gipsplater og løse ledninger skal i løpet av året bli flaggskipet til Jubel. Dørene skal åpne for nysgjerrige gjester en gang etter sommeren, sannsynligvis i en av helgene i september.

– Vi har allerede startet å ta imot bookinger for store grupper til høsten, forteller Solvik.

På fortauet er det sperringer som skal skjerme forgjengerne for oppussingen. Solvik tar oss med forbi sperringene og inn i bygården. En haug med håndverkere beveger seg mellom etasjene. Lokalene strekker seg over 1800 kvadratmeter, og skal bestå av de tre konseptene Pinpin, Halloi og Paint’n Sip.

– Gjestene får oppleve en kombinasjon av restaurant, aktiviteter, karaoke, maling, bar og spill. Det blir noe for enhver smak. Det blir en storstue, sier Solvik.

NÆRMER SEG ÅPNING: Pinpin i Hegdehaugsveien har vært planlagt siden 2020. Til høsten åpner de dørene. Foto: Margrethe Hegnar / Finansavisen

Fra Jessheim til Oslo

Askeladden & Co er kanskje er mest kjent for å ha bygget opp praktiske tjenester som Dr. Dropin, Squeeze og Blid. Jubel utvikler derimot underholdningskonsepter, og for et år siden åpnet Pinpin på Jessheim Storsenter.

– Befolkningen i Jessheim er mer enn tredoblet siden 1990. Det må være et av de mest attraktive stedene nærmest hovedstaden å starte noe nytt. Det er god spredning på demografien, med alt fra små barn og unge voksne til eldre. I tillegg er det mye bedrifter tilknyttet flyplassen. Det er en viktig målgruppe for oss. Vi har alt fra barnebursdager, middager med bedriftene til full fres på nattestid i helgene, forteller Solvik.

I år budsjetterer Pinpin på Jessheim med en omsetning på 18 millioner kroner, og etter to år med planlegging skal Solvik snart få teste ut konseptet i hovedstaden.

– Jeg tror rundt 50 prosent av omsetningen også her i Oslo vil komme fra bedrifter. Bedrifter er på jakt etter aktiviteter som dette her.

I Hegdehaugsveien blir det en restaurant, fire barer, moderne dart, digitale shuffleboard, golfsimulator og to scener – i tillegg til karaokebaren som har fått navnet Halloi.

Solvik tar oss med ned i kjelleretasjen.

– Det er her Halloi skal være. Det er et karaokekonsept. Vi pleier å si at det er stedet der Allsang på Grensen møter Japansk Izakaya. Gjestene heller nedpå mens de synger slagere av full hals i uformelle og originale omgivelser. Foreløpig er det ikke lansert enda, så vi gleder oss til å se responsen, utdyper Solvik.

– Hvorfor vil dere åpne i Hegdehaugsveien nå?

– Det er et bra område, men tilbudet i området må opp et knepp opp for å konkurrere med for eksempel Youngstorget. De som har holdt på her en stund forteller at det var annerledes trøkk i gamle dager. Nå skjer det et løft her, blant annet har Kastellet etablert seg over gaten. Ambisjonen er å ta hele festen tilbake til vesten.

– Hvem konkurrerer dere mot? Andre utesteder?

– Den største konkurrenten er egentlig sofaen og Netflix. Vi må få folk til å komme seg ut. Jeg ser ikke på barene i området som konkurrenter. Det er bare positivt at det er flere ting i området her.

Pinpin skal holde til i første og andre etasje av bygget. Mange av veggene har fått sitt første strøk med maling, i en sterk rosafarge. Og i tredje etasje bygges det eventlokaler som skal leies ut, og et studio for arrangementet Paint’n Sip – hvor gjestene får innføring i å male samtidig som de kan ta seg et glass vin og en matbit.

– Folk aksepterer ikke bare å spise en god treretters lenger. Mange vil ha mer action. Internasjonalt er dette en megatrend. Oslo har kommet etter for fullt de seneste årene. Den neste bølgen kommer til å treffe utenfor de største byene. Jeg vil ikke si hvor mange steder vi skal etablere konseptene til Jubel, men vi trenger ikke legge skjul på at ambisjonen er å bli landsdekkende. Denne måneden signerte vi en lokasjon for Pinpin på Gjøvik, forklarer Solvik.

TECH-SELSKAP: Driftsdirektør Bastiansen beskriver Oche som et tech-selskap, på grunn av teknologien de har utviklet til dartspillet. Foto: Oche

Ekspanderer ut av Norge

I Torggata 26, midt i mellom en haug med andre barer og restauranter, ligger Oche. Det er en restaurant hvor du kan spise og drikke, og i tillegg spille en form for virtuell dart.

– Det er en stor økning av folk som ønsker flere opplevelser enn bare å spise og drikke, og Oche tilbyr akkurat det. Det er en veldig spennende, global trend vi har fanget opp. Lignende steder har ofte ikke så stort fokus på mat og drikke, men vi jobber for å holde et høyt nivå på det også. Du skal ikke trenge å ikke spise noe annet sted først. På den måten skaper vi en totalopplevelse for kunden, forklarer Trond Bastiansen, driftsdirektør i Oche.

EKSPANDERER: Oche er i gang med en filial i London, og deretter vil de åpne i New York City. Foto: Ivàn Kverme / Finansavisen

Dartspillet på Oche bruker egenutviklet teknologi som fanger opp bevegelser og gir poeng. Dette gir muligheter for flere ulike typer spill og ikke bare tradisjonell dart.

– Det er en avansert kamerateknikk som bygger på samme metode som ble utviklet for billedanalyse i medisinske studier. Vi er egentlig et techselskap, og derfor skiller vi oss fra en del andre i samme bransje. Det er teknologien vår som ligger i bunn. Det finnes én annen aktør som bruker lignende teknologi, men ikke i Norge. Så det er kun to selskaper i verden som jobber med dette, forteller Bastiansen.

Oche Oslo omsatte for 44 millioner kroner i 2019. Året etter var omsetningen på 22 millioner, og selskapet hadde et underskudd på over tre millioner. I fjor var omsetning 23 millioner.

Karbon Invest er hovedeieren i Oche, og hovedaksjonærene i Karbon Invest er Jens Rugseth og Rune Syversen. De står bak blant annet Crayon og Link Mobility.

– Dette er et norskutviklet konsept, med både norske gründere og eiere, men vi har restauranter rundt om i verden.

Dørene åpnet for første gang i 2018, og selskapet ekspanderte raskt utenfor Norges grenser. I dag finnes det Oche-konsepter i både Amsterdam og Gøteborg, i tillegg til en franchise-filial i Brisbane, Australia.

– Gründerne Geir Oterhals, Jarle Jensen og Frode Jacobsen har startet flere steder tidligere, og var tidlig ute med for eksempel shuffleboard. De har vært lenge i bransjen, og vi har veldig tro på dette konseptet. Så langt er restaurantene i Gøteborg og Oslo de som gjør det best, og konseptet blir svært godt mottatt rundt omkring i verden, utdyper Bastiansen.

Nå er de i gang med en egen Oche i London, og deretter står både USA og Asia på programmet i tillegg til flere steder i Australia.

– Jeg tror vi kan vokse med flere filialer både i Norge og internasjonalt, men det vi har gjort så langt er utradisjonelt. De fleste vokser først i nærområdet, men vi har gått ut globalt med en gang. Det vil vi fortsette med.

NYÅPNING: For et par måneder siden åpnet den tredje karaokebar i Syng-kjeden, rett ved Solli plass. Foto: Margrethe Hegnar / Finansavisen

Har åpnet sin tredje karaokebar

For ti år siden åpnet karaokebaren Syng på Grünerløkka. Konseptet går ut på at man kan leie et eget rom med tv-skjerm og mikrofoner, hvor du kan synge karaoke med dine egne venner.

Fem år etter oppstarten åpnet det en filial til rett bak Sentrum Scene i Oslo ved navnet Syng Mer. Og for et par måneder siden kom den tredje karaokebaren, Syng Pent, i kjeden.

– Det gikk bra med den første, og det var opplagt at det var marked for mer. Vi åpnet en karaokebar til, og det var fortsatt marked for mer, så nå åpnet vi en tredje. Det er en naturlig utvikling fordi organisasjonen vokser, og det er kjempegøy å fortsette. For hvert sted vi åpner får vi lyst å teste enda flere, kule ting på rommene, så vi prøver å videreutvikle opplevelsen hele veien, sier Eirik Espolin Johnson, daglig leder i Syng.

Han står bak karaokebar-kjeden sammen med fire venner. Espolin Johnson eier 23.33 prosent av Syng-karaokebarene.

– To av oss som startet Syng hadde bodd en del i Kina mens vi studerte. Der er karaoke kjempesvært, og vi ble hektet på det vi også. Ingen hadde gjort noe sånt i Norge før, så da vi flyttet hjem etter studiene hadde vi lyst til å prøve det ut her, forklarer Espolin Johnson.

Karaokebar-kjeden omsatte for totalt 40 millioner kroner i 2019 og 2020, og hadde et samlet overskudd på rett under to millioner. Omsetningen sank fra 25 millioner i 2019 til 15 millioner i 2020, på grunn av pandemien.

JUBILEUM: I år er det ti år siden Syng åpnet sin første karaokebar på Grünerløkka. Foto: Margrethe Hegnar / Finansavisen

– Store deler av pandemien var vi pålagt å holde stengt. Vi merket det veldig på driften, selv om vi holdt åpent i noen perioder da det var lov uten alkoholservering. Før pandemien hadde vi satt i gang dette prosjektet med nytt lokale og eget digitalt karaokesystem. Åpningen ble utsatt på grunn av corona. Det har vært to heftige år, men det er deilig å komme seg gjennom, forteller gründeren.

Den siste karaokebaren åpnet dørene i mars. Over ytterdøren, på hjørnet mellom Solligata og Cort Adelers gate, henger et rosa skilt med navnet Syng Pent på. Innsiden av lokalene er malt i sterk rosa, veggene er fulle av glitter og karaokerommene har lys i forskjellige farger. Det største rommet deres er under bygging og har plass til 25 personer.

– Jeg tror fargene og de morsomme lokalene våre blir en viktigere og viktigere del av merkevaren vår. Det er lekent og sirkusaktig.