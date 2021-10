– Vi har sett en stor salgsøkning i den siste tiden, og vi tror at reiseaktiviteten vil øke betydelig i 2022. Vi mener at dette er et godt tidspunkt for å utvide vårt nettverk og tilby våre passasjerer lave priser fra Stavanger og Trondheim til Reykjavik. Vi har stor tro på at de nye rutene vil bli suksessfulle, både for våre islandske og norske passasjerer, sier konsernsjef i flyselskapet Play, Birgir Jonsson i en pressemelding.

Videre til USA

Selskapet planlegger også å tilby videreforbindelser for norske kunder fra Reykjavik til Nord-Amerika.

Flyruten mellom Stavanger lufthavn Sola og Reykjavik vil starte opp 26. mai 2022, og den vil ha avganger hver torsdag og søndag. Flyruten mellom Trondheim lufthavn Værnes og Reykjavik vil starte opp 31. mai 2022, og den vil ha avganger hver tirsdag og lørdag.

Både Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn Sola, og Thomas Wintervold, fungerende lufthavndirektør ved Trondheim lufthavn Værnes, ønsker de nye rutene velkomne.

– Dette er viktige flyruter for næringslivet, samt for innkommende turisme. Det er betydelig forretningstrafikk og arbeidsinnvandring mellom Island og Stavanger/Trondheim, som vil benytte disse rutene. I tillegg ser vi et godt potensiale for utgående og innkommende turismetrafikk, sier Wintervold og Sigmundstad.

Begge flyrutene vil betjenes av Airbus A320.