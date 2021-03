– Vi har fortsatt tøffe dager foran oss, men vi springer nå de siste kilometerne i denne maraton, sier regjeringens talskvinne Aristotelia Peloni.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er mai måned utpekt som starten på årets turistsesong.

Før pandemien utgjorde turismen en femtedel av landets inntekter. Etter hvert som befolkningen vaksineres, og det samme skjer i land hvor de fleste turistene kommer fra, er det tent et nytt håp lys for en bransje som er påført enorme tap.

Varsler gjenåpning av deler av økonomien 22. mars

Den greske finansministeren Christos Staikouras opplyste mandag at regjeringen tar sikte på å gjenåpne deler av økonomien 22. mars. Et par måneder senere står turistnæringen for tur.

På Utenriksdepartementets hjemmeside blir reisende nordmenn opplyst at Hellas på grunn av coronaviruset har innført en rekke innreiserestriksjoner.

«Alle reisende til Hellas må fylle ut et elektronisk skjema før avreise og fremvise attest på negativ covid-19-test ved ankomst. Alle reisende må i karantene i syv dager.»