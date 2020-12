Det er liten tvil om at pandemien har rammet reiselivsbransjen og turistnæringen hardt. En av nordmenns mest populære feriedestinasjoner, Hellas, oppfordres nå til å gjøre grep i sin turistsatsing. Det melder det greske nettstedet GTP.

Tirsdag publiserte landets nasjonale bank, National Bank of Greece, en studie hvor det blant annet kommer frem hvor mye landet har tapt som følge av coronakrisen.

I studien anslår banken at landet har tapt 15 milliarder euro, som tilsvarer om lag 150 milliarder norske kroner. Ifølge studien ble 80 prosent av de utenlandske turistene borte i 2020.

– Nå er sjansen for Hellas

I studien kommer det også frem at Hellas oppfordres til å gå vekk fra å tiltrekke seg masseturisme. Det pekes blant annet på at masseturismen er sesongavhengig og ustabil.

– Nå er sjansen for Hellas å bevege seg vekk fra masseturismemodellen, heter det i studien, ifølge GTP.

Det anbefales at landet i fremtiden skal prøve å tiltrekke seg rike turister. Dermed ønsker man å bygge flere luksushoteller, i tillegg til at man oppgraderer flyplasser, havner og marinaer.

Syv av ti nordmenn frykter for ferien

I en fersk undersøkelse fra Norsk coronamonitor kommer det frem at sju av ti nordmenn frykter at sommerferien neste år blir påvirket av coronasituasjonen.



Andelen som nå sier ja, har økt med 30 prosentpoeng på et halvt år. I juni var det 41 prosent som svarte at de fryktet at ferien neste år ville bli påvirket av corona.