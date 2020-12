– Det er seriøse og avskrekkende bøter, advarer Spanias utenriksminister Arancha González i et intervju med den spanske tv-kanalen Antena , skriver norske Canariavisen.

Hvis du ikke følger reglene står spansk politi klare til å bøtelegge deg. Bøtene kan være på opptil 50.000 norske kroner, skriver danske medier.



72 timers frist



Fra 23. november må alle reisende fra røde land som ankommer Spania, levere en negativ coronatest. Norge er nå på denne rød-listen.

Testen kan ikke være eldre enn 72 timer gammel. Da er den ikke lenger gyldig.

I tillegg til bøter risikerer reisende å bli arrestert idet de ankommer landet. Helsepersonell står klare på flyplassene for å måle temperaturen på de reisende.

Har man derimot testet seg på forhånd kan resultatet leveres på internett eller på papir før man går om bord i flyet. Da kan man fortsette videre til reisemålet.

– Kommer til å medføre massive avlysninger

På flere av de mest populære feriestedene er det nå frykt for at de skjerpede reglene og høye bøtene kan skremme vekk de få turistene som tar sjansen på å reise.

– Jeg er veldig bekymret for at det kommer til å medføre massive avlysninger , sier den regionale turistsjefen Yaiza Castilla, ifølge Canariavisen.

På Kanariøyene er det hittil registrert nærmere 21.300 smittede, ifølge offisielle tall fra spanske myndigheter.

Mer enn 1,6 millioner spanjoler har ifølge Worldometer testet positiv for coronavirus hittil.

Reisebyrå vil betale for turist-test



Flere turoperatører har advart mot at turismen vil rammes dersom såkalte hurtigtester ikke godkjennes.

En rekke store aktører som Ving, Apollo og TUI har lagt press på den spanske regjeringen for å godkjenne hurtigtestene.

Ving i Sverige har varslet at de vil organisere tester for sine reisende, og at de som turoperatør vil ta regningen for dette.

