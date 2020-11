Begge organisasjonene ber om en rask endring av håndteringen, som nå er kaotisk og preget av kraftig overbelastning.

I helgen kom det over 2.000 mennesker til den spanske øygruppen.

På Gran Canaria er havnen i Arguineguín stappfull av mennesker som nylig har ankommet i båter fra Vest-Afrika.

Det er også kommet rapporter om at det er gitt ordre om at nyankomne skal deporteres uten at de har fått noen form for juridisk hjelp, skriver Amnesty International i en uttalelse torsdag.

– Spanske myndigheter bør øyeblikkelig forbedre de overfylte og uhygieniske forholdene på kaia i Arguineguín, skriver HRW i en annen melding.

Allerede før helgen var situasjonen vanskelig, med stappfulle telt der folk sover rett på bakken, ifølge HRWs Judith Sunderland. Hun tør hun ikke tenke på hvordan det er der nå, når antallet migranter og flyktninger er doblet.