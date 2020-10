Svenske charterturister reiser til Kanariøyene: Må ta tempen for å komme inn på hotellet

Til tross for at Spania søndag kveld erklærte krisetilstand på grunn av økende coronasmitte, landet nylig fulle fly med svenske charterturister på Gran Canaria, melder Aftonbladet.

Myndighetene i Spania har siden fredag registrert 52.188 nye tilfeller av covid-19. Det er registrert 279 dødsfall som knyttes til pandemien, ifølge NTB.

Siden januar er det blitt registrert 16.845 smittede på Kanariøyene. I løpet av det siste døgnet har 30 testet positivt, melder Canariajournalen.

Turistene ønskes velkomne, så lenge de kan garantere at de er smittefrie.

– Tryggere her enn i Sverige



Nå er det ikke lenger passkontrollen som er viktigst. For å slippe inn i landet må turister fremvise helsedeklarasjon. Den skal dokumentere at vedkommende ikke har besøkt et sykehus de siste to ukene, ikke har vært i kontakt med noen som har testet positivt på covid-19 - og ikke minst, turistene kan ikke ha symptomer.

For å overvåke dette tar vakter tempen på de nyankomne turistene før de slipper inn på hotellet, melder Aftonbladet.

Lotta Kågström er blant turistene som har reist til Gran Canaria med sin familie.

– Jeg synes det virker tryggere her enn i Sverige. Min mann tenker litt annerledes, han hadde nok ikke turt å reise om det ikke var så få smittede her, sier hun til den svenske avisen.

Vurderer ytterligere smittetiltak



Spanske turistmyndigheter har foreslått å innføre ytterligere tiltak for å hindre at smitten øker på Kanariøyene. Ett av forslagene er at hoteller og andre overnattingssteder skal få adgang til å nekte å ta imot gjester som ikke har tatt en antistoff-test, melder den spanske avisen Canarias7.

Det forventes at forslaget får flertall, og at dette blir innført i løpet av 15 dager, ifølge avisen.

Ifølge avisen skal det bli mulig å teste turister på flyplassen dersom de ikke har testet seg før avreise.

I motsetning til norske myndigheter, har ikke svenske myndigheter kommet med råd om å avstå reiser til utlandet, ifølge svt.



Folk bes imidlertid å ta hensyn til lokale myndigheters smittevernsregler.

Fire av Spanias 19 regioner har kunngjort at de forbyr alle reiser over de regionale grensene som ikke er tvingende nødvendige, ifølge NTB.