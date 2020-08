Hellas stenger nattelivet i frykt for coronasmitte

I motsetning til mange andre land i Europa, har Hellas sluppet relativt heldig unna coronapandemien med kun begrenset virusutbredelse de siste månedene. Hellas var raskt ute med å innføre strenge tiltak og har kunnet vise til lave tall på smittede og døde.

Men etter at restriksjonene ble hevet og landet åpnet for utenlandske turister, har tallet på nye smittetilfeller blant grekerne steget raskt. Som en følge har Hellas nå innført strenge regler for det vanligvis så sydende nattelivet på ferieøyer som for eksempel Rhodos, en populær og elsket destinasjon for mange nordmenn.

Det var flysmart24.no som først skrev om saken.

Alle barer, utesteder og restauranter på ferieøyene har fått tilsendt beskjed om at de skal stenge når klokka passerer midnatt, og de får ikke åpne dørene igjen før klokken 7 om morgenen.

De som bryter helsemyndighetenes påbud, vil først få en advarsel. Skjer det igjen, venter det en bot på omkring 100.000 kroner og stengte dører de neste 20 dagene. Det vil i tillegg bli innført strengere kontroll av munnbind-bruk.

Feriedestinasjonene som rammes av dette nye regelverket for nattelivet, er Korfu, Mykonos, Paros, Santorini, Rhodos, Antiparos, Zakynthos og Kos. Hellas’ største øy, Kreta, er foreløpig ikke omfattet av nattforbudet mot servering.