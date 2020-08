De siste ukene skal flere reisende ha klaget over trengsel og manglende smitteverntiltak på flyplassen, melder Flysmart24.

– Jeg var overrasket og veldig skuffet over manglende smittevernstiltak på OSL, skriver en kvinne fra Oslo i en klage til flyplassen, ifølge nettavisen.

Kvinnen reiste fra Dallas i USA, via Tyskland, til Oslo. Etter å ha reist med strenge regler hele turen, var tilsynelatende alle smittevernhensyn fraværende da hun landet på Gardermoen.

På sosiale medier er det også flere passasjerer som klager:

«Leita etter håndsprit uten å finne da jeg henta dattera mi. Hadde forventa et det sto lett tilgjengelig ved døra slik at alle kunne desinfisere hendene på vei inn og ut», skriver en kvinne i en tilbakemelding til flyplassen.

En mannlig passasjer reagerer på trengselen ved sikkerhetskontrollen.

«Om dere tar smittevern på alvor så åpner dere flere sluser i sikkerhetskontrollen. Slik det har vært siste uka er alt annet enn smittevernvennlig. Når fly blir forsinket grunnet kø i sikkerhetskontrollen sier det vel sitt...?», skriver mannen.

Problemer ved sikkerhetskontrollen

Avinor opplyser til ABC Nyheter at de ikke har mottatt mange klager direkte til dem fra passasjerer.

– Men vi imøteser selvsagt tilbakemeldinger fra publikum knyttet til områder der vi kan bidra til å forbedre situasjonen, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud.

Flere av klagene til Avinor dreier seg om situasjoner ved sikkerhetskontrollen, skriver Flysmart24. Det oppstår situasjoner med få sluser åpne, stress og kø.

Høeg Ulverud sier bemanningen i sikkerhetskontrollene skal tilpasses trafikken.

– I sikkerhetskontrollen gjelder de samme smittevernstiltakene som på resten av flyplassene, der det er viktig at man følger avstandsmerking i gulv, anvisning fra personell på flyplassene og følger med på skilting og annen informasjon. Vi har alle et ansvar om å ta avstandshensyn i hele samfunnet og også på norske flyplasser, sier hun til ABC Nyheter.

Piloter sendte bekymringsmelding

Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor. Foto: Avinor

Høeg Ulverud understreker at Avinor er opptatt av at reisende og ansatte skal føle seg trygge på deres flyplasser.

Videre sier hun at Avinor har innført helsemyndighetenes foreslåtte tiltak, og fått råd om hvordan tiltakene kan gjennomføres på en god og effektiv måte.

– For eksempel å sikre at avstandsreglene holdes, at passasjerene selv kan ivareta god håndhygiene, montering av pleksiglass, klistremerker i gulv, på innsjekkingsautomater og stoler, pluss god tilgjengelighet av hånddesinfeksjon i terminalene, sier hun.

Det er ikke bare passasjerene som synes smittevernet er for dårlig. Også pilotforbundet mener det er for dårlig smittevern på flyplassene og etterlyser mer bruk av munnbind. Før helgen sendte de en bekymringsmelding til Avinor og myndighetene.

– Passasjerene står tett i tett i sikkerhetskontrollen og ved bagasjebåndene, uten å ha på seg munnbind. Vi har også til gode å se at plastkasser i sikkerhetskontrollen blir hyppig desinfisert mellom passasjerene, skriver forbundets leder Oddbjørn Ketil Holsether i bekymringsmeldingen, ifølge Flysmart24.

Holsether mener også at Avinor ikke har fulgt opp det europeiske luftfartstilsynet Easa sine anbefaling om å bruke munnbind på flyplassene.

– Vi ser passasjerer som river av seg munnbindet så snart de er ute av flyet. De kan også oppholde seg fritt i taxfreebutikkene før de forlater lufthavnen, skriver han.