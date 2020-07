Mange land har åpnet grensene for turisme igjen, og etter måneder med tilnærmet null inntekt fra turister, har nå kampen om turistene begynt.

I Cancun, sørøst i Mexico, tilbys det nå en «Come to Cancun 2×1»-kampanje, skriver The Yucatan Times, gjengitt av CNN.

Kampanjen tilbyr tilsynelatende to gratis overnattinger for hver andre natt som er betalt. Samtidig tilbakebetales det en flybillett, slik at turistene kan ha med seg en følgesvenn på reisen.

På den thailandske øya, Ko Samui, tilbys det en «kjøp 1 og få 1 gratis»-kampanje på bassengvillaer tilknyttet et luksuriøst hotell, ifølge CNN.

I Bulgaria må man fremdeles betale for fly og overnatting, men turistene slipper nå og betale for parasoller og solsenger på strendene.

Forplikter seg til å dekke losji, mat og medisiner ved smitte

I Genève har turistkontoret lansert en «Genève-boks», som består av byopplevelser og hotellpakker som tilbyr rabatter på opptil 65 prosent.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Den internasjonale organisasjonen for lufttransport svarte 45 prosent av de spurte at de håpet å reise i løpet av noen måneder etter at pandemien avtok. 33 prosent svarte at de ikke ønsket å reise med det første på grunn av viruset.

Usbekistan tilbyr erstatning til turister som blir smittet av covid-19 mens de er på ferie i landet. Her et foto fra hovedstaden Tashkent. Foto: Yuri Korsuntsev / AFP

Men det er ikke bare rabatter og kampanjer som tilbys rundt om i verden. I håp om å overbevise turister om at det er et trygt land å reise til, har Usbekistan landet på en kreativ løsning. Hvis du blir smittet av viruset under oppholdet i landet, vil du få utbetalt en erstatning på nesten 28.000 norske kroner, ifølge landets nyhetsbyrå.

Kypros, som åpnet sine grenser for utvalgte land i juni, har forpliktet seg til å dekke kostnadene for losji, mat, drikke og medisiner for besøkende som tester positivt for viruset under oppholdet i landet.

Tror turister vil prioritere sikkerhet på sikt



Markedsansvarlig i reisesøkemotoren Skyscanner, Joanna Lord, sier til CNN at tilbud og lavere priser er en effektiv måte å skaffe etterspørsel på i første omgang, men at turistene etter hvert vil sette sikkerhet overfor priser.

Fakta om FHIs vurdering av røde og grønne land Grønne land * Belgia * Kypros * Tsjekkia * Estland * Frankrike * Tyskland * Hellas * Irland * Italia * Latvia * Litauen * Malta * Nederland * Polen * Slovakia * Slovenia * Spania * Storbritannia * Sveits * Østerrike * Finland * Danmark * Island * Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige. Røde land * Bulgaria * Kroatia * Ungarn * Luxembourg * Portugal * Romania * Sverige bortsett fra Blekinge, Kronoberg og Skåne. Kilde: Folkehelseinstituttet

– På kort sikt vil rabatterte flyreiser og overnatting sannsynligvis være vanlig ettersom reiseleverandørene starter kontantstrømmen sin igjen ved å stimulere etterspørselen, sier Lord.

Onsdag denne uken åpnet regjeringen opp for karantenefrie reiser til de store ferielandene. Nordmenn kan fritt reise til en rekke europeiske land fra 15. juli og til og med 29. juli. Blant landene er Hellas, Italia, Frankrike og Spania. Cirka hver 14. dag vil det bli gjort en ny vurdering av Folkehelseinstituttet om hvilke land som oppfyller de nye kriteriene.