– Det er selvfølgelig ikke et godt tegn når tallene stiger, men vi vurderer dette fortløpende, sier Karin Nygård, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, til NTB.

Siden 15. juli har nordmenn kunnet reise til Spania uten karanteneplikt ved retur. Smittetallene i Spania har økt raskt, og er nå over FHIs grense for å regnes som et «grønt» land, skriver NTB.

FHI har to hovedkriterier som må oppfylles for de justerte reisekravene: det må være færre enn 20 bekreftede smittede per 100 000 innebygger og færre enn fem prosent positive prøver i snitt per uke de siste to ukene i landet, skriver FHI på sine sider.

Ifølge Det europeiske smittevernbyrået ECDC har Spania hatt et smittetall på 20,7 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, skriver Aftenposten.

FHI skal gjøre en ny vurdering neste uke.

De siste to ukene har det vært en markant økning i antall smittetilfeller i landet. Professor i mikrobiologi, Ørjan Olsvik, spådde overfor NRK på fredag at Spania vil overskride kriteriet innen to dager:

– De siste tre dagene har antallet nye tilfeller steget til godt over 600, og i går var det på 1361. Det er viktig å merke seg, når Spania lenge har ligget på rundt 300 til 400 nye tilfeller hver dag, sa Olsvik fredag.

– Det kan komme raskere endringer

Olsvik mener nordmenn burde få mer informasjon om at et «grønt» land potensielt kan bli «rødt» i nær fremtid, for å bedre reisendes forutsigbarhet.

Til VG forteller Nygård ved FHI at raske endringer kan forekomme:

– Det kan komme raskere endringer underveis, og det må folk være bevisst på før de reiser. Selv om et land er grønt når du reiser, så kan det bli rødt mens du er der og da må man regne med karantene.

FHI understreker at grønne land, altså land som tilfredsstiller kriteriene for å unntas karanteneplikt, ikke nødvendigvis er trygge å reise til likevel.

– Dersom du reiser til et land med grønn farge på kartet er det viktig at du følger med på helsemyndighetenes råd i det landet du har reist til. Spesielt er dette aktuelt dersom det registreres lokale utbrudd som får konsekvenser for området du er i, sier fagdirektør Frode Forland på FHIs sider.

– Vi må ta et skritt tilbake

De siste dagene har antallet smittede i Spania gjort et kraftig hopp, fra 666 tilfeller for tre dager siden til 1.400 tilfeller fredag, viser tall fra Worldometer.

I Barcelona kom det nye anbefalinger for innbyggerne fredag: nå blir de bedt om å unngå å forlate hjemmet med mindre de absolutt må. Kinoer, teatre og nattklubber holder stengt, og på nytt blir forsamlinger på mer enn ti personer forbudt.

– Vi må ta et skritt tilbake for å unngå at vi i de kommende ukene må vende tilbake til total nedstenging, sa regionmyndighetenes talsperson Meritxell Budo på en pressekonferanse, ifølge NTB.