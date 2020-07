Espen Nakstad advarer: – Forskjellen fra mars til i dag er enorm

– Det å holde avstand til hverandre i det offentlige rom, minst en meter, det er fortsatt like viktig for at vi skal beholde kontroll på smittespredningen i Norge. Ikke minst nå som mange aktiviteter i samfunnet har åpnet opp, og gjør oss mer sårbare for smittespredning, sier assisterende helsedirektør Nakstad på onsdagens pressekonferanse om coronasituasjonen.

Se videoen øverst i saken.

Han fastslår at pandemien er på full fremmarsj i verden, men at utviklingen har vært positiv på det europeiske kontinentet.

Folkehelseinstituttet er bekymret over økende smittetall i blant annet Amerika og området rundt India og i Midtøsten, sa overlege Siri Feruglio på pressekonferansen.

– Dette følger vi godt med på, sier Feruglio.

– Forskjellen er enorm

Nakstad ønsker ikke å fraråde reiser til land med lave smittetall, såkalte «grønne land», men anbefaler heller ingen storstilt reiseaktivitet til disse landene.

– Den enkelte må derfor gjøre en selvstendig vurdering om man skal reise eller ikke, og så må man sette seg godt inn i situasjonen i det landet man planlegger å reise til.

Helsedirektoratet ber reisende være ekstra påpasselig når de kommer hjem fra ferie.

Overlege Siri Feruglio i Folkehelseinstituttet under den ukentlige pressekonferansen om coronasituasjonen i Norge. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

– Hvis man tenker tilbake til midten av mars, og sammenligner kontaktmønstret til folk da med hvordan det er nå, inkludert feriereiser osv, så er det en enorm forskjell. Grunnen til at det går så bra er at vi i utgangspunktet har lite smitte i samfunnet, så sjansen for å treffe på noen som faktisk er syke på din vei, den er veldig mye lavere nå enn det den var i mars, sier Nakstad.

Karantenebestemmelsene opphevet

Han advarer mot at smitten fort kan blomstre opp igjen.

– Det er fortatt sånn at et titalls personer tester positivt for coronavirus hver dag i Norge. Vi mangler fortsatt effektiv behandling og vaksine. Vi må fortsette å huske på disse reglene og holde avstand, understreker han.

Fra og med i dag oppheves karantenebestemmelsene for innreisende fra en rekke europeiske land. Samtlige Schengen-land utenom Portugal, Luxembourg, Kroatia, Ungarn, Romania, Bulgaria og mesteparten av Sverige er nå klassifisert som «grønne» av regjeringen – og dermed slipper innreisende fra disse landene ti dager i innreisekarantene.

Det betyr også at nordmenn kan reise til mesteparten av Europa uten å risikere karantene når de kommer hjem.