Et tysk badehotell har valgt å si et bestemt «nein danke» til gjester som veier over 130 kilo. Begrunnelsen er at designmøblene på hotellet ikke takler vekten til store og overvektige.

– Jeg vil ha et designhotell, så jeg vil ha fine møbler og ikke brutal eik, forteller eier av Beachhotel Sahlenburg i Cuxhaven på den tyske Nordsjøkysten til avisen Buten un Binnen.

– Du så selv designstolene her. Det er ekte klassikere. Dersom en person på over 130 kilo setter seg på dem, så er det bare plass til halve rompa og stolen blir ødelagt, sier Angelika Hargesheimer.

Benekter diskriminering



«Tjukkasforbudet» har vakt oppsikt i Tyskland og omtales i flere tyske medier. Også danske BT omtaler saken.

Hargesheimer benekter at forbudet handler om diskriminering av overvektige, og begrunner avgjørelsen med en hotellseng som brøt sammen fordi en tykk gjest hadde sovet der. Mannen saksøkte deretter hotellet og krevde erstatning.

Designhotellet frykter at gjester over 130 kilo også vil kritisere at dusjene er for små eller at stolene i frokostområdet er ubehagelige å sitte på.

– Vi vil at gjestene skal kunne glede seg over oppholdet, sier Angelika Hargesheimer ifølge tyske Bild.

Heller ikke barn eller kjæledyr er tillatt på hotellet.

– Forkastelig



Flere tyske aviser stiller nå spørsmålet om et hotell kan nekte overvektige adgang. Ifølge Bild er svaret ja.

– Bare dersom en person er så overvektig at det blir regnet som en funksjonshemming finnes det beskyttelse mot diskriminering, sier en ekspert Bild har vært i kontakt med.

Andre eksperter sammenligner forbudet mot overvektige med et forbud mot homoseksuelle og sier at det er en forkastelig måte å drive et hotell på.

