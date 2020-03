Hvordan blir det med sommerferien? Vil det være trygt og akseptabelt å reise i juni-juli? Og er dette et bra tidspunkt å begynne ferieplanleggingen?

Helt i det blå, sier eskpertene ABC Nyheter har snakket med.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder for øyeblikket reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av coronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april.

– Hva som vil skje etter den tid er det alt for tidlig å si, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD til ABC Nyheter.

Internasjonale grenser stenges, tusenvis av flyavganger er kansellert, og helsemyndigheter i mange land anbefaler folk å holde seg hjemme for å bremse spredningen av covid-19.

Personer i hjemmekarantene skal heller ikke dra på lengre reiser innenlands, ifølge Folkehelseinstituttets hjemmesider, og dem som har fritidsbolig utenfor hjemkommunen har fått beskjed om å holde seg hjemme. Hytteforbudet gjelder foreløpig til 13. april.

Permitteringer og stenging

Hoteller, skianlegg, restauranter og barer tilknyttet reiselivsnæringen sliter tungt, melder NTB. Årets mest innbringende uker går tapt, siden nordmenn må tilbringe påskeferien i hjemkommunen.

Norske myndigheter har stengt grensene og på Gardermoen er det nesten ikke mennesker lenger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– I en undersøkelse nylig svarer alle NHO Reiselivs medlemmer at de har merket lavere etterspørsel eller avbestillinger som følge av coronaviruset. Tre av fire bedrifter har allerede iverksatt permitteringer, og like mange er allerede stengt eller planlegger å gjøre dette denne uken, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, til ABC Nyheter.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge.

– Sommersalget har bremset

– Salget stoppet ganske brått opp i takt med resten av landet da utenlandsreiser ble frarådet. Først og fremst går dette ut over vårens reiser, men også sommersalget har bremset opp. Utover sensommeren og høsten igjen ser vi at salget går litt bedre, sier presseansvarlig Beatriz Rivera i turoperatøren Apollo reiser til ABC Nyheter.

– Om det vil ta seg opp innen fellesferien er rett og slett for tidlig å si noe om. Det kommer helt an på hvordan situasjonen ellers i landet og verden vil utvikle seg.

På grunn av den rådende usikkerheten er det mange som kontakter Apollo med spørsmål angående av-, og ombookingsregler.

– Å bestille en reise hos en pakkereisearrangør er på veldig mange måter også det tryggeste man kan gjøre nå, for da er man sikret av pakkereiseloven. I tillegg tilbyr vi nå gebyrfri ombooking på alle tradisjonelle pakkereiser gjort frem til 31. oktober, samtidig som vi øker fleksibiliteten på våre avbestillingsvilkår og tilbyr åpent kjøp for vinterens reiser, sier hun.

– Vi forholder oss alltid til UDs reiseråd, og så lenge det ikke er noe reiseråd fra UD for reiser etter 14. april, vil våre reiser gå som normalt. Skulle UD derimot velge å forlenge det nåværende reisedirektivet, vil vi innstille reisene våre så lenge det varer.

– Ikke-eksisterende marked

– Corona-situasjonen er for flybransjen - i likhet med resten av alle verdens bransjer - det store spørsmålet, og foreløpig er det helt uvisst hvordan det ser ut fremover. Vi går nå inn i den vanligvis viktigste salgsperioden for flybransjen. Per i dag er markedet for kommersiell luftfart så godt som ikke-eksisterende, men det snur på et tidspunkt. SAS vil øke kapasiteten parallelt med økende etterspørsel etter flyreiser, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff, til ABC Nyheter.

SAS opprettholder et tilbud til destinasjoner i Norge med betydelig redusert frekvens, i samarbeid med Samferdselsdepartementet.

– Hvilke endringer håper/tror dere man vil se i markedet etter påsken?

– Forretningsreisende vil trolig være de første som nærmer seg en mer normal situasjon. Deretter håper vi jo at et økende antall privatpersoner etter hvert vil bestille fritidsreiser. Kanskje kommer vi til å se økt etterspørsel etter feriereiser i Norge og Skandinavia, litt avhengig av hvordan pandemien påvirker synet på utenlandsreiser. Her vil også de ulike nasjonenes restriksjoner også påvirke utviklingen, sier Eckhoff.

Her er mer informasjon om hvordan UD arbeider med å gi råd og bistå nordmenn på reise i utlandet under coronakrisen.