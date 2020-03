Reiselivsnæringen håper flere legger ferien til Norge

– Vi trenger at vi som bor i Norge, hjelper og støtter der vi bor ved å gå på konsert og ta seg en natt på hotell, sier reiselivsdirektør i Bergen, Anders Nyland, til Bergens Tidende.

Om det blir mulig å dra på ferie til sommeren, er det ingen som vet. En undersøkelse Respons Analyse har gjort for Bergens Tidende viser at over 60 prosent av de spurte bergenserne har endret eller vil endre ferieplanene sine.

– Jeg skjønner godt at folk svarer sånn. Folk vet ikke om de får reise til sommeren. Og hvis de drar, så vet de ikke hvor langt de kan dra. Da kjøper ikke folk dyre turer til utlandet, sier Nyland til avisen.

I fjor hadde Bergen 2,2 millioner gjestedøgn. Utenlandske gjester dekket opp 814.000 av disse hotellrommene, viser tall fra 2019.

Styreleder Terje Hansen i NHO Reiseliv Vest-Norge sier at han tror det blir vanskelig å erstatte alle utenlandske gjestedøgn med norske.

– Men jeg tror at dette kan føre til at folk reiser mer i sitt eget land, sier Hansen til BT.