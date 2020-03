Slutten for cruise? Industrien i hardt vær under coronakrisen

Det er nært høysesong ved Port Everglades, Floridas nest mest travle cruisehavn, men det henger en dyp uro over forlatte terminaler og kaier. De største cruiseselskapene stenger ned, flere land stenger havnene for større passasjerskip, og tusenvis av arbeidere er permittert på ubestemt tid. Den amerikanske cruiseindustrien, verdt 45 milliarder dollar, strever med å stake ut kursen gjennom coronakrisens vanskelige farvann.

Passasjerer fra cruiseskipet Grand Princess venter på å komme ombord i et chartret fly på Oakland International Airport 11. mars. NTB Scanpix/Reuters.

I Fort Lauderdale advarer myndighetene om at opptil 50.000 passasjerer kan ha vært i kontakt med havnearbeidere smittet med viruset. Bare få dager tidligere ble et skip med 3500 om bord nektet adgang til en havn i California, og to Florida-registrerte skip fikk ordre om å bli midlertidig værende til sjøs mens besetningsmedlemmene ble testet. Det er et løpende PR-mareritt.

En etter en har cruiseselskapene annonsert at de stanser sin virksomhet og tar skip midlertidig ut av tjeneste. Det begynte med Princess Cruises, en av Everglades-havnens viktigste kunder med 18 skip, Viking Cruises og Disney Cruise Lines torsdag. Andre fulgte lørdag morgen. Normalt travle havner som Miami, Port Canaveral, Galveston, New York, Seattle og New Orleans var helt stille for første gang siden terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Børsras

Verdien av de tre største amerikanske cruiseskipselskapene; Carnival, Royal Caribbean og Norwegian, har fortsatt å rase på Wall Street-børsen til et punkt som er «latterlig lavt», ifølge markedsanalytiker Rick Munarriz ved Motley Fool.

Torsdag falt aksjene til Miami-baserte Carnival Cruise Lines, som eier Princess, mer enn 31 prosent, to dager etter at Royal Caribbean trakk sine egne markedsprognoser og omgjorde sine finanser for å øke likviditeten med en halv milliard dollar. Rapportene om permitteringer av havnearbeidere, cruise-kontraktører, besetningsmedlemmer og hotellarbeidere har strømmet inn.

Til sammen gir situasjonen den største utfordringen for cruiseselskapene siden 11. september, anslår eksperter. Mindre aktører er truet av nedleggelse. Frem til corona-utbruddet var det jevn vekst i den nordamerikanske cruiseindustrien, og det var ventet mer enn 14,2 millioner passasjerer i 2020. 19 nye cruiseskip skulle gjøre sine jomfrureiser, ifølge det internasjonale cruiseforbundet.

– En katastrofe for industrien

– Dette vil være en katastrofal tid for industrien, sier professor Christopher Muller ved Boston-universitetets serviceskole.

– Når du har 3500 passasjerer til et megacruise som må avlyses er det en enorm utgift.

– Noen betaler for båten som ligger uvirksom til kai, og det er svært vanskelig å tjene inn igjen disse løpende utgiftene. Flyselskap har mye lavere kapasitet på sine farkoster, så selv om det er dyrt å sette et fly med 150 eller til og med 400 plasser på bakken kan de reagere mye raskere.

Selv før denne ukens nedstengning tydet alt på at mange kunder revurderte eller avlyste sine planer. Som svar på den amerikanske regjeringens råd om å unngå cruiseskip har nærmest alle selskap gjort det lettere å avbestille reiser, og forsøker heller å overbevise kunder om senere avreisedatoer, heller enn å miste kundene fullstendig.

Det coronarammede cruiseskipet Grand Princess til kai i Oakland 15. mars. NTB Scanpix/AP.

Som en understreking av den mørke siden ved den skarpe konkurransen i cruisemarkedet meldte Miami New Times om at selgere ved Norwegian hadde fått beskjed om å villede kunder med falsk informasjon om coronaviruset for å sikre salg.

Venter store prisavslag

– Det logiske for dem nå er å operere med svært store prisavslag, og disse vil man tydelig se i neste cruisesesong, i september, sier professoren.

– Innen august eller september vil folk lokkes tilbake til cruisene fordi prisene kommer til å være enormt fordelaktige med store nedsettelser.

Men han advarer om at bildene av passasjerer fanget til havs på coronainfiserte skip, avgrenset til små lugarer, vil ta tid å bli kvitt.

– Problemet er at cruisekonseptet er luksus og trygghet til sjøs, men den dårlige publisiteten den siste tiden har satt fokus på at selve rommene er svært små, og at mesteparten av luksusen er å finne i tett befolkede, avgrensede områder.

– Selskapene vil legge vekt på det man kan gjøre her, men ingen steder ellers, luksusen ved et flytende hotell som reiser fra sted til sted. Men se på det skipet utenfor Oakland. Hvis du er fanget på kabinen er det et zombiefengsel, og det er slik cruise blir betraktet nå.

– Frykten har en pris

Vicky Garcia er medeier og operativ leder i Florida-baserte Cruise Planners. Hun sier de økonomiske effektene av krisen vil merkes langt utover cruiseselskapene og arbeiderne der.

– Det rammer også alle tilstøtende næringer, selv møbelselskap som selger til cruiseskip eller hva som helst. Alle må gjøre kutt og finne andre inntjeningsveier, sier hun.

– Det rammer ansettelser og permitteringer betydelig. Det blir trolig verre før det blir bedre, men det kommer ikke til å være slik bestandig. Ikke løp for å avbestille, vent heller, behold den flotte lugaren, med mindre du bestemt ønsker å bestille noe annet.

Når ting normaliseres mener også Garcia cruiseselskapene vil komme med attraktive tilbud for å lokke kundene tilbake.

– Jeg sier alltid at frykten har en pris. Nå sier folk kanskje at «Jeg vil ikke reise, jeg er litt redd for dette Covid-19», men så snart prisene begynner å falle vil de samme menneskene si «Å, til den prisen slår jeg til.»

– Som en sammenligning stanset alt da 11. september-angrepene skjedde. Verden sluttet nærmest å bevege seg. Jeg jobbet på et telefonsenter for cruise, og telefonene sluttet å ringe. Så snart prisene ble senket ringte de samme folkene tilbake. Det vil snu seg. Det er den flotte tingen med cruiseindustrien, den er fleksibel.

Oversatt av Ole Peder Giæver /ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited