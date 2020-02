Innelåst på virus-cruise: Vil ha whisky og banan

De 3.700 passasjerene er innesperret i lugarene sine etter at 61 av dem testet positivt for Wuhan-virus. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Yokohama i Japan, og karantenen kan komme til å vare i opp mot to uker.

– Det er en forferdelig situasjon for de fleste passasjerene. Å sitte fast her og være forvist til lugarene. Vi får ikke forlate rommene, sier en av de virusfaste, britiske David Abel.

På Facebook har han sendt flere nyhetsoppdateringer direkte fra skipet, ofte med glimt i øyet.

Ber om banan

Videoene har gått viralt, og briten er blitt intervjuet av medier over hele verden om sitt ufrivillige isolat.

– Jeg vet at romservice også får disse beskjedene. Kan noen av dem bare gi meg en banan om dagen? Det er alt jeg ønsker meg. Og om kapteinen hører dette: du trenger ikke engasjere deg i bananen. Men det hadde vært riktig godt å skylle den ned med et glass whisky, sier han i en av videoene.

Et par dager inn i karantenen later briten til å være ved godt mot, til tross for at det luksuriøse cruiseskipet er blitt forvandlet til et «flytende fengsel». Abel har spøkt med at han nå har fått to uker ekstra ferie – og har uttrykt håp om å være hjemme til jul.

Har fått «luftegård»

Cruiset forlot Yokohama 20. januar. Turen skulle egentlig ha vært ferdig 4. februar, så de er allerede over tre døgn på overtid.

Enkelte er heldige nok til å ha lugarer med balkong – slik som David Abel, mens andre bor billigere og uten vinduer.

Etter forhandlinger har passasjerene med innvendige lugarer nå fått lov til å gå ut på dekk for å nyte frisk luft i 1,5 timer til dagen, ifølge Abel. Men bare under strengt tilsyn og under forutsetning om at de holder en avstand på minst en meter fra hverandre.

Amerikaneren Sawyer Smith deler lugar med sin bror og to eldre slektninger.

– Vi har ingen vinduer og bare én stol, sier han til Reuters.

Han sier de får tiden til å gå ved å lese og se på film.

– Som kriminelle

Alan og Wendy Steel giftet seg i forrige måned. Nå har bryllupsreisen tatt en fortvilende vending, og Wendy kommer til å få feire sin 52-årsdag innelåst på lugaren.

Lunsjen, som har bestått av skinke og tørt brød, er langt ifra like bra som måltidene de fikk tidligere på turen, klager Andy Steel.

– Vi behandles som fanger og kriminelle. Vi får ikke vite noe om når vi får slippe fri, sier han til Washington Post.

Japanske myndigheter opplyste torsdag at totalt 273 passasjerer på skipet er blitt testet for Wuhan-viruset og at 61 hadde testet positivt. De som har fått påvist sykdommen er blitt evakuert fra skipet. Det er uvisst hvor lenge karantenen vil vare, men det kan drøye i opp mot to uker.

Også et annet skip er satt i karantene på grunn av viruset, nemlig World Dream fra Genting Cruise Lines som ligger utenfor Hongkong. Ingen får forlate skipet før passasjerene er testet, etter at tre tidligere passasjerer testet positivt for viruset.

