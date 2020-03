Lege med corona-råd: Derfor bør du ikke skru av aircondition i flyet

Det er det ingen grunn til, mener medisinsk direktør ved Lahey Medical Center-Peabody, og tidligere overlege ved Beverly and Addison Gilbert Hospitals i Massachusetts, Mark Gendreau.

Han ber passasjerer som velger å stanse luftstrømmen der de sitter, tenke seg om.

– Luftventilasjonen om bord på fly har et dårlig rykte, men frykten er ubegrunnet. For å ha kontroll på luftbårne virus er det utrolig viktig å ventilere ettersom slike virus kan bli hengende i luften opp til fem timer, sier Mark Gendreau til travelandleisure.com.

Ventilasjon beskytter deg mot smitte



Som ekspert på hvordan sykdommer kan spres om bord i passasjerfly, har han kommet til motsatt konklusjon: Aircondition bidrar tvert imot til at luften du puster inn er mindre farlig enn dersom du skrur den av.

På denne bakgrunn advarer han flypassasjerer mot å stenge av ventilasjonsanlegget selv om det skulle bli kaldt.



– HEPA-filter kan fjerne mer enn 99 prosent av støv og mikrober i luften, påpeker Genradu. Han mener derfor at flyenes aircondition-system bidrar til å beskytte passasjerene, og ikke eksponerer dem for luftbåren smitte.

Fjerner støv og mikroorganismer



Luftstrømmene inne i flyet kommer fra ulike steder om bord, som regel noen stolrader unna, både foran og bak der du sitter. Denne luften blandes med luft utenfor flykroppen, og går deretter gjennom filtre som fjerner støv og mikroorganismer, før den når passasjerene.

Førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, deler oppfatningen om at ventilasjon virker forebyggende om bord i passasjerfly.

– Smittefaren er selvfølgelig økt om bord i et fly hvor man sitter sammen med ganske mange mennesker i flere timer. Det som er viktig, er å slå på disse luftslusene over passasjersetene, fordi i et stort fly går luften gjennom et filter som filtrerer de fleste mikrobene . De beste tiltakene er å slå på disse viftene og vaske hendene sine med desinfiserende middel, sier Klein til Nettavisen.

Luften filtreres inntil 30 ganger i timen

Ifølge iformasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, er mange passasjerer ikke klar over at luften om bord i et fly skiftes ut like hyppig som i en operasjonssal på et sykehus.

Dette underbygges av flyventilasjonseksperten Mark Gendreau, som viser til at luften i kabinen blir filtrert mellom 15 og 30 ganger hver time under flygning.

Selv om virus skulle klare å trenge igjennom denne filtreringen, vil ventilasjonen skape en usynlig barriere mot uønsket smitteoverføring via luftveiene.

– Ventilasjonen er derfor den beste måten å beskytte deg mot smitte om bord, fastholder Gendreau.