SAS innstiller 2.000 flyginger i mars

Kanselleringene tilsvarer rundt 8 prosent av all trafikken til selskapet, opplyser selskapet til NRK.

– Nå er det viktig at norske myndigheter kommer på banen og ser hvilken situasjon flyselskapene står i, og ser på mulige tiltakspakker og avgiftslettelser, sier pressesjef i SAS John Eckhoff.

Tett dialog

Han sier tiden vil vise om det blir flere kanselleringer enn de 2.000 som allerede er varslet.

– Vi er i dialog med norske myndigheter for å se på hva som kan gjøres, blant annet reduksjoner i avgiftsnivået. Vi har både passasjeravgiften og vi har en CO2-avgift. Vi har også dette kompensasjonsregelverket i EU som noen bør se på, sier Eckhoff.

I fjor betalte SAS nærmere én milliard kroner i avgifter til staten, ifølge NRK.

– Jobber på høygir

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier til NTB at regjeringen nå jobber på høygir og følger med på utsatte næringer.

Tirsdag vil han og statsminister Erna Solberg (H) presentere regjeringens foreløpige vurdering av de økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

– Vi vurderer hvilke økonomiske tiltak som kan være målrettet, og i hvilket tempo disse eventuelt skal innfases, sier finansministeren.

Til NRK sier Sanner at regjeringen er åpen for å se på flypassasjeravgiften.

– Men vi må foreta vurderinger av hva som faktisk vil virke, understreker han.

SAS-ansatte smittet

Kanselleringene tilsvarer rundt åtte prosent av all trafikken til SAS. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mandag ble det også kjent at flere SAS-ansatte er smittet av koronaviruset.

– Ja, i SAS har vi medarbeidere som er smittet, og vi har medarbeidere i karantene. Dette er håndtert i tråd med helsemyndighetenes råd og anbefalinger, sier Eckhoff til Dagbladets Børsen.

SAS-pressesjefen ønsker imidlertid ikke å oppgi hvor mange det gjelder.

Også Norwegian har kansellert flere avganger som følge av koronaviruset, meldte selskapet før helgen. Blant dem er tre ukentlige flygninger mellom Oslo og den italienske storbyen Milano.

Dramatisk corona-effekt



SAS har bestemt seg for å redusere kapasiteten de neste to månedene i Europa og Skandinavia som følge av lavere etterspørsel etter flybilletter.

Det er lavere etterspørsel etter utbruddet av det nye koronaviruset som nå gjør at de reduserer kapasiteten på sine flygninger.

SAS har tidligere innstilt alle flygninger til og fra Kina, og sier nå at de også vil innstille flygninger til Hongkong fra 5. mars.

Dermed ser selskapet seg nødt til å kutte kostnader blant annet på drivstoff, flyplassavgifter og andre avgifter.

De oppgir også at de vil kutte i administrasjons- og personalkostnader, innfører ansettelsesstopp og bremser ned ikke-kritiske prosjekter, markedsføring og kampanjer.

Innsparingene kan medføre permitteringer og tilbud om førtidspensjon, ifølge SAS-ledelsen.

Aktuelt: Flere hundre ansatte ved Nordic Choice blir permittert

Lufthansa med storkutt over virusfrykt

Lufthansa planlegger å redusere kapasiteten på sine flygninger med 50 prosent de neste ukene som følge av spredningen av det nye koronaviruset.

Et fly fra Norwegian tar av fra Oslo lufthavn (OSL). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dramatisk nedgang i antall bestillinger og mange avbestillinger ligger bak beslutningen.

– På grunnlag av ytterligere lavere etterspørsel, blir kapasiteten redusert med opptil 50 prosent de kommende ukene, heter det i en kunngjøring fra det tyske flyselskapet fredag.

Beskjeden kom etter at Lufthansa mandag varslet at selskapet planlegger å kutte 25 prosent av flygningene, eller 7.100 flygninger, for inneværende måned.

Passasjerfall for Norwegian

Norwegian fraktet i februar drøyt 1,95 millioner passasjerer, som er rundt 550.000 færre enn i samme måned i fjor.

– De siste dagene har vi opplevd redusert etterspørsel på enkelte ruter på grunn av koronaviruset og har derfor kansellert noen flygninger mellom Europa og USA, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Norwegian har til sammen kansellert 22 flygninger mellom Europa og USA fra 28. mars til 5. mai, grunnet redusert etterspørsel. Flyselskapet skriver videre at de har få flygninger til Nord-Italia og andre regioner som er kraftig berørt av viruset.

– I tillegg har Norwegian allerede redusert kapasiteten med opp mot 15 prosent i 2020. Selskapet følger utviklingen tett og vurderer løpende eventuelle andre justeringer i ruteprogrammet, heter det i pressemeldingen