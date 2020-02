– Vi vet ikke nok om dette viruset annet enn at at folk med kroniske sykdommer dør i større grad enn friske mennesker. Samtidig har også friske mennesker dødd etter å ha blitt smittet av dette viruset. Derfor må vi absolutt ta dette på alvor. Dette viruset kan ta livet av hvem som helst, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), til ABC Nyheter.

Ifølge nye beregninger, gjengitt i The Guardian, kan så mange som 60-80 prosent av verdens befolkning bli smittet av det nye coronaviruset. Det er scenariet dersom verdens helsemyndigheter ikke klarer å stanse spredningen.

– Veldig mange vil før eller senere bli smittet

Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Morten Holm / NTB SCANPIX Foto: NTB scanpix

I Norge planlegger nå helsemyndighetene ut i fra at viruset snart vil spre seg i den norske befolkningen.

– Det er veldig vanskelig å vite hvordan dette vil utvikle seg. Dersom viruset etablerer seg blant menneskeheten vil det før eller senere spres til de fleste land i verden. Sannsynligvis er det ikke noe immunitet mot dette viruset blant folk. Derfor vil veldig mange før eller senere bli smittet. Om det tar to år eller ti år, det vet vi ikke, sier Aavitsland.

– Risikoen for å dø ser ut til å være veldig lav

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har den siste tiden intensivert arbeidet med å informere nordmenn og tilreisende om smittefaren.

Fakta om viruset covid-19: * En ny type coronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen. * Kinesiske myndigheter varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) 31. desember. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan først ha blitt overført til en annen dyreart, før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. Viruset har deretter spredt seg til en rekke andre steder i Kina. * 13. februar endret myndigheten måten de diagnostiserer smittede på, noe som førte til en økning i både antall smittede og døde. 1.355 mennesker er nå bekreftet døde og nær 60.000 smittet. * Utenfor Kina er det foreløpig påvist over 460 tilfeller fordelt på nesten 30 land. * Hvor stor andel av de smittede som blir alvorlig syke og risikerer å dø, er fortsatt uklart. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Det nye viruset har fått det offisielle navnet covid-19.

– Vi har foreløpig ikke så voldsomme tiltak i Norge, men vi tar dette absolutt på alvor. Vi planlegger for at viruset kommer til Norge, og at det før eller senere sprer seg. Hvis vi kombinerer at smitten blir utbredt, og en viss andel dør, kan det bli mange dødsfall, påpeker Aavitsland.

– Er det først og fremst personer i risikogrupper med nedsatt immunforsvar som er mest utsatt?

– Vi skal være glad for at de aller fleste som smittes, får en nokså mild sykdom. Hvem som helst kan bli smittet, men risikoen for å dø av dette viruset ser ut til å være veldig lav. Til sammenligning døde om lag ti prosent av de som ble smittet av SARS-viruset. Men personer med kroniske sykdommer dør i større grad. De som har underliggende sykdom har også større risiko for alvorlig sykdom, sier overlegen ved Folkehelseinstituttet.

– Målet er å forsinke oppstarten av en epidemi

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet informerer nå reisende til og fra Norge om smittefaren når det gjelder det nye coronaviruset. Foto: Ola Karlsen

Utbruddet av det nye coronaviruset fra Wuhan er nå en internasjonal folkehelsekrise, konkluderer Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi er nå sammen om dette, og vi kan bare stanse det om vi samarbeider, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I Norge drilles nå sykehusene i hvordan de skal håndtere smittede pasienter.

– Vi sørger for at sykehusene er best mulig rustet for å behandle dem som blir alvorlig syke. De færreste vil trenge sykehusbehandling. I den fasen vi nå er inne i ønsker vi å få tak i alle som er smittet. Vi ønsker ikke å nekte folk å reise noe sted, men de som har vært ute og reist må være oppmerksomme på symptomer som feber, hoste og luftveisinfeksjoner. Målet er å forsinke oppstarten av en epidemi her i landet, sier Preben Aavitsland.

