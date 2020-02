Norwegian og SAS stanser avganger til Gran Canaria og Tenerife

Den spanske feriedestinasjonen Gran Canaria er rammet av sandstorm, og som følge av de ekstreme værforholdene ble flyplassen stengt rundt klokken 15.30 lokal tid lørdag. Også flyplassen på naboøya Tenerife ble stengt lørdag. Flyplassene åpnet igjen i 23-tiden lørdag kveld, men værforholdene er fremdeles ustabile og kan endre seg raskt.

SAS har allerde meldt at de har kansellert tre flyavganger til Gran Canaria søndag morgen og formiddag, nå kommer meldingen om at også Norwegians passasjerer er påvirket.

Totalt har vi kansellert ti flygninger til og fra Skandinavia i dag, hvorav fem fra Norge, tre fra Danmark og to fra Sverige. Vi har gjennom natten jobbet på spreng for å ivareta våre kunder på best mulig måte, ved å bistå med hjelp til å skaffe hotellovernatting, skriver Norwegian i en pressemelding.

Svært krevende situasjon



Selskapet beskriver situasjonen som både krevende og uoversiktlig ettersom alle flyselskap er berørt og de fleste hoteller er fulle.

Samtlige av flyene til Norwegian hadde også planlagte returavganger fra Kanariøyene søndag, som dermed også er kansellert. Flyene har plass til rundt 180 passasjerer og samtlige var fullbooket. Norwegian har siden i går hatt åtte fly parkert på Gran Canaria og tre på Tenerife.

Sikkerhet er vår viktigste prioritet, og flyene må nå gjennomgå tekniske inspeksjoner for å sikre at de ikke har fått skader fra sandstormene, skriver de i pressemeldingen. Kundene bli informert via SMS og av våre samarbeidspartnere på de berørte flyplassene.

– Vi må prøve å få folk hjem

Også SAS kansellerer sine avganger til Gran Canaria søndag.

– Det gjelder SK4697, Oslo 07.30, SK2837, København 08.05 og SK1819, Stockholm 10.20, sier pressesjef i SAS John Eckhoff til NTB.

En rekke av flyene til SAS ble rammet av sandstormen lørdag.

– Vi hadde sju fly som ble rammet, tre skulle til Norge – to til Gardermoen og ett til Kristiansand. I tillegg skulle tre fly til Sverige og ett til Danmark. To av de sju flyene ble omdirigert til Tenerife og Portugal, og de er der ennå, sa Eckhoff natt til søndag.

Det var rundt 540 passasjerer som skulle med SAS-flyene til Norge.

– Vi har forsøkt å få dem innlosjert på hoteller, men fordi nye tilreisende hadde sjekket inn, og fordi mange hoteller er vinterstengt nå, er det lite kapasitet. Det er en svært krevende situasjon, og vi er ikke det eneste selskapet med disse utfordringene nå. Det er svært krevende på flyplassene med alle disse menneskene, sier Eckhoff.

Fem fly står fremdeles på flyplassen på Gran Canaria. To som skulle tilbake til Oslo, to fra Arlanda i Stockholm og ett fra Kjevik i Kristiansand.

Eckhoff sier søndag formiddag at SAS foreløpig ikke er tatt noen avgjørelse på om de vil fly fra Tenerife og Gran Canaria i løpet av dagen.

– Vi må prøve å få folk hjem, og vi vil trolig ta en avgjørelse midt på dagen søndag, sier han.