Høsten 2019 var det duket for åpningen av det nye Kistefos-museet som under navnet «The Twist» har gjort seg bemerket blant de med bankende hjerte for kunst og estetikk verden rundt. Bygget, som både er en bro, et museum og et kunstverk i seg selv, har også fanget oppmerksomheten til The New York Times.

I forbindelse med sin årlige liste over 52 anbefalte reisemål rundt om i verden, tikker Jevnaker inn til en solid 21. plass. Og det er «The Twist» som løftes frem som hovedargument for hvorfor leserne bør sette et kryss ved Jevnaker på reisekartet. Avisen beskriver Kistefos-bygget som en «show stopper», med en «strømlinjeformet aluminiumsfasade som vrir seg som en bunke med kort».

(Saken fortsetter under)

Fra åpningen av Kistefos nye museumsbygg «The Twist» 19. september i fjor. Kistefos åpner for 2020-sesongen 24. mai og stenger 11. oktober. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det er jo på grensen til absurd å se Jevnaker på The New York Times’ liste over anbefalte reisemål , forteller museets direktør, Birgitte Espeland, til Aftenposten.

Museet åpnet i september i fjor, og bare etter én måned kunne de notere seg like mange besøkende som de som hadde besøkt parken hittil det året.

– Kistefos har lenge vært en skjult perle, men dette ser for alvor ut til å snu nå, mener en tydelig optimistisk Espeland.