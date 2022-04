Vinskatter fra Portugal

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



VIN: Portugal er et spennende vinland.

Beliggenheten som Spanias nabo, helt i utkanten av Europa mot Atlanterhavet, har gitt landet et unikt grunnlag som vinprodusent.

Og mens andre land dyrker frem kommersielle vindruer for å tekkes den kommersielle smaken, har Portugal holdt fast ved sine lokale sorter.

Først og fremst med portvin, som er det første man tenker på. Men landet byr også på mye kvalitet for pengene, med sine hundrevis av egne druetyper.

Bedre kvalitet

Siden tidlig på 2000-tallet har Portugals viner kommet på banen med moderne vinfremstilling. Kvalitetsprodusenter har mer fokus på temperaturstyring, stilkfjernere og bruk av mindre, nye eikefat.

Samtidig har produsentene en bedre innsikt i hvordan grunne gjæringsfat (lagars) fungerer. Alle disse elementene har bidratt til å sikre at frukten fra landets særpregede druer havner i vinflasken.

Dirk van der Niepoort Foto: Niepoort

Frontfigurer

Vi trekker frem Dirk van der Niepoort som en foregangsperson som har betydd mye for Portugal. Faktisk i den grad at han med rette kan kalles kongen av portugisisk vinverden.

Der Niepoort er en fengslende «winemaker», og hans prestasjoner er mange. Dourodalens spesielle klima, topografi, jordsmonn og tradisjoner har gitt inspirasjon og ført til usedvanlige resultater, ikke minst hans høyt anerkjente viner. Selv oppfatter han seg selv mer uhøytidelig.

Og vi må si oss enige når vi har truffet ham opp gjennom årene. Du treffer sjelden Dirk van der Niepoort i dress, men oftest kledd i sitt favorittantrekk: skjorte, vest, knelange bukser med store sidelommer, sandaler – og helt på toppen et hav av viltre krøller.

Luis Pato - En legende i Portugal Foto: Pato

Nå skal det sies at Portugals vinkonge ikke lenger er alene om å lage stedegen vin herfra. Der hvor Dirk har sitt rike i vinområdet Douro, finner man Luis Pato i vinområdet Bairrada.

Luis Pato (74) er en energisk, aldrende vinmaker, som i dag med sin datter Filipa driver et familiefirma som formidler flotte stedegne kvalitetsviner fra sine vinmarker i Bairrada. Han har bakgrunn som kjemiingeniør og ikke innen vin, men likevel er Luis Pato blitt en av de mest anerkjente produsentene i Bairrada.

Han er kjent for å ha gitt regionen et ansikt, og er en sann ambassadør for druen baga.

Byttehandel startet det hele

Nordmenns interesse for Portugal har en lang historie, men i moderne tid startet det i Norge som en byttehandel med klippfisk mot portvin.

Portvin har en lang historie hos oss. Under forbudstiden på 1920-tallet var brennevinsforbudet gjeldende. Sherry, madeira og portvin var definert som den sterkeste tillatte alkoholdrikk.

Faktisk var Norge et av de viktigste eksportmarkedene for sterkvin på den tiden.

DOURO: Vineiendommen til Dirk van der Niepoort, Quinta de Napoles. Foto: Niepoort

Interessant og prisgunstig

I dag er det svakvin som rødvin, hvitvin og musserende vin som gjør Portugal interessant som vinland.

De mest solgte vinene i Norge fra Portugal må man se bort ifra, de har lagt grunnlaget for at kvalitetsvin fra Portugal ikke får den betalingsvillighet som de beste produsentene fortjener. Til glede for dem som ikke glemmer Portugal, men har lyst på prisgunstige viner.