På det beste er Portugals sørkyst evig sommer, dramatiske bølger som dundrer mot sandsteinsklipper og en mulighet til å spille på det samme gresset som Europas golfelite. På det verste, et «little England» og expat-mekka for fulle, pensjonerte engelskmenn som synger fotballsanger.

Er du det Are Kalvø beskriver som «antituristen», på jakt etter pittoreske bakgater med gamle, furete folk og fortauskafeer uten fish and chips, kan du dra et annet sted.

Er du derimot i markedet for å ta bussen luftveien til den portugisiske sørkysten for å spille golf dagen lang, blir det ikke stort bedre.

For Portugal kan skilte med en av Europas beste klynger av baner. Flere titalls kvalitetsresorter, inkludert Monte Rei Golf & Country Club designet av Jack Nicklaus og Europa Tour-banen Dom Pedro Victoria av Arnold Palmer.

Det er enkelt å komme seg dit og. Både Norwegian og SAS flyr direkte fra Gardermoen i sesongen, som starter i mars og ender i oktober. Flyturen tar fire timer og koster ikke stort.

BRA ESTETIKK: Portugal kan by på pittoreske golfbaner. Foto: Shutterstock

Golf og resort

En av de viktigste faktorene å tenke på før man booker er hva slags temperatur man er komfortabel med å spille i. Gradestokken varierer fra sydeuropeisk brennhett i sommermånedene til sval norsk sommerkveld mot slutten av sesongen. Men hvor kjøligere temperaturer kan passe mindre akklimatiserte nordmenn, kommer det med en nedside.

Mot slutten av sesongen varer ikke dagslyset lenger enn til kl. 19:00 såpass langt sør, og som Premium fikk erfare, resulterte såkalt «twilight»-spill (sen «tee off») i at man gikk av hull 18 med lommelykten på.

Så fort du ankommer byen Faro har du enormt mange muligheter å velge mellom. Hele kysten er i praksis plastret med stort sett forseggjorte 18-hulls baner som er koblet til resorter og hoteller eller er uavhengige.

Utgangspunktet vårt var fem dager og tre golfklubber med base i Vilamoura i midten av oktober.

Golf i Portugal Foto: Shutterstock / NTB

Vel verdt greenfeen

Dette er høysesong, som følge av at det sammenfaller med høstferien i Storbritannia. Kombinert med en kraftig oppsving i golfinteressen som følge av corona-vennlige faktorer som avstand og utendørsspill gjør at du må forvente kø på banen.

Det sagt, er golfen verdt det.

Spesielt er Dom Pedro Victoria i Vilamoura vel verdt greenfeen på rundt 1.500 kroner. Banen holdt Portugal Masters i november og er en relativt lang bane som varierer fra middels utfordrende par 3-hull, lange par 5, til hull 7– et 400 meters par fire hvor du må drive 200 meter over vann og med bunkere på alle de feil stedene.

Golf i Portugal er noe annet enn i Norge. Mens man på norske baner må forholde seg til tykkere «rough», granskog og fuktig underlag, samt store høydeforskjeller, kan du i mange tilfeller forvente en flatere topografi. Underlaget er tørt og sandete, som kan være uvant. Samtidig finner du nesten alltid ballen selv i utkantene.

Av hensyn til varmen og spilletid er golfbil nesten et must. Ikke bare fordi det sparer krefter i heten, men fordi de kommer ferdig levert med to kjølebokser fylt med isbiter og vann. Alternativt øl, om ønskelig.

Spesielt er Dom Pedro Victoria i Vilamoura vel verdt greenfeen på rundt 1.500 kroner. Foto: Shutterstock / NTB

Maten

Et naturlig neste stopp etter endt golfrunde er middag. Det finnes utallige å restauranter å velge mellom, fra irsk pubmat og burgersteder til lokale fiskerestauranter. Blant de mer kjente er Michelin-restauranten Willies, som ligger litt inn i landet. Alternativt, om du legger golfrunden til Dom Pedro Victoria-klubben, er énsterjernersrestauranten Emo i toppetasjen i det tilstøtende Anantara-hotellet et godt valg. Forøvrig, et supert femstjerners hotell med alle fasiliteter, nært golfbanene og en topp concierge-desk som fikser alt av booking av golfutstyr og transport for deg.

For dem som ønsker å se noe mer enn golfbaner er en tur til Albufeira anbefalt. En litt større «by» vest for Vilamoura, som i tillegg til å ha en større strandpromenade og uteliv, byr på et litt mer portugisisk utvalg restauranter og spisesteder.

Det er begrenset hvor autentisk det blir i et område som så til de grader er dominert av turisme og som i dag bærer preg av stadig mer konsolidert reiselivsbransje drevet av private equity, men det finnes små perler innimellom.

Blant disse er Sal Rosa, en førsteklasses cocktailbar på toppen av fjellformasjonen som omkranser byen, og som på dagtid har utsikt over sjøen og kystlinjen.

Mye golf på få dager

Fordelen med golfferie i Portugal er at du rekker mye golf på få dager. Den korte avstanden mellom banene gjør det enkelt å variere, og du kan velge ferdigpakker med et visst antall spill inkludert, til å bestille ad hoc.

Reiser du i høysesongen anbefales det likevel at man velger å booke på forhånd, eller risikere at det eneste tilgjengelige er spill på kveldstid. Gjør du det, får du imidlertid hotellets basseng og solsenger nesten for deg selv, ettersom de aller fleste er der for å spille golf.

Prismessig ligger mange av banene ganske likt, i overkant av 1.200 kroner pr. runde om man kjøper enkeltvis.

Den flotteste banen, med tanke på estetikk, er Old Course, en eldre bane med større høydeforskjeller og høy vanskelighetsgrad som følge av områdets overhengende trær.

Velger du å leie køller i stedet for å ta med dine egne, har stort sett alle klubbene avtale med Callaway. Køllene er nye og leieprisen mer enn akseptabel.

Det du imidlertid må huske å pakke (eller leie) er golfsko. Eller kjenne på den pinlige følelsen av å bli sendt i retning klubbhuset av marshalen før runden har begynt.