Det nye design- og landskapshotellet Elva Hotell på Voss åpnet 16. juni. Fjorten rom og 42 sengeplasser gjør det til et lite og eksklusivt hotell.

En sjekk på bookingsiden til Elva, viser at billigste overnatting i midtuke neste uke er 3200 kroner for to personer i en natt, frokost inkludert.

Hotellet har en fantastisk plassering helt i elvekanten, og kombinerer fantastisk natur med umiddelbar nærhet til friskusaktiviteter som rafting, klatring og ekstremsport.

Frode Solbakk er administrerende direktør i Voss Active og daglig leder i Voss Rafting Senter, og hovedmannen bak det splitter nye Elva Hotell i Skulestadmoen. Foto: Mediesmio, Sverre F. Hjørnevik

– Unike i verdenssammenheng



– Vi tenker at denne kombinasjonen gjør oss unike i verdenssammenheng, og vi har allerede hatt mange begeistra internasjonale reiselivsagenter på besøk som sier det samme, forteller Frode Solbakk i Voss Active i en pressemelding fra Fjord Norway.

For noen år siden satt Frode og Voss Active-gjengen og så utover området utenfor raftingsenteret ved elveosen i Lundarvatnet. De opplevde det slående vakkert og følte et slags kall til å utvikle eiendommen slik at flere kunne nyte det fantastiske stedet.

Elva design- og landskapshotell i Voss. Foto: Mediesmio, Sverre F. Hjørnevik

– Voss hadde allerede det meste



– Vi gikk gjennomalle former for overnatting vi kom på, og fant ut at Voss allerede hadde det aller meste, bortsett fra et lite design-, boutique og landskapshotell som satser på det eksklusive og unike, sier Solbakk.

De ville koble den eksklusive naturopplevelsen med aktiviteter som rafting, Klatreparken og samarbeidspartnere som fallskjermklubben, Voss Vind og Ekstremsportveko.

Elva design- og landskapshotell byr på treretters til verdags og syvretters smaksmeny i helgene i sitt fine dining-konsept. Og så fantastisk utsikt i tillegg, da. Foto: Mediesmio, Sverre F. Hjørnevik

Fine dining på elvebredden



I tillegg til natur og aktiviteter satser hotellet på fine dining med lokale råvarer. Det passer perfekt for hotellsjef Jeanette Lillås. Hun har tidligere drevet Voss bryggeri.

– Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe tett med lokale produsenter. Med Elva hotell satser vi hardt på fine dining med råvarer hentet lokalt og fra regionen så langt det lar seg gjøre. I ukedagene skal vi ha tre retters middag, og i helgene blir det syv retters smaksmeny, sier Lillås.