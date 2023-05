- Kongekronen er den mest symboltunge gjenstanden i Norge. Den viser at Norge er et monarki. Derfor er den avbildet over riksvåpenet utenfor alle norske ambassader i utlandet og når riksvåpenet brukes. Kongekronen med sine mangefargede edelsteiner er dessuten et imponerende stykke gullsmedkunst fra empiretiden, sier Geir Thomas Risåsen i en pressemelding fra Nidaros Domkirkes restaureringsarbeidersom.

Risåsen var prosjektleder for Riksregalieutstillingen i Erkebispegården, da denne åpnet i 2006.

Kroningen av kong Charles er en sjelden historisk begivenhet. Det er hele 70 år siden forrige kroning i Storbritannia.

Gratis i Trondheim



Bortsett fra Storbritannia har europeiske monarkier avskaffet kroning, og det er bare her i Norge at den er erstattet av en signingsseremoni.

Men vi har regaliene, og de kan du selv se om du besøker Trondheim.

I anledning kroningen i Storbritannia, blir det gratis inngang i Riksregalieutstillingen lørdag 6. og søndag 7. mai.

De norske riksregaliene er utstilt i Erkebispegården i Trondheim. Regaliene er hittil brukt i forbindelse med fire kroninger og to signinger. Foto: Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider

De norske riksregaliene står utstilt i et hvelvrom i Erkebispegården i Trondheim og består av kongekronen, kongens rikseple, kongens septer, rikssverdet, dronningkronen, dronningens rikseple, dronningens septer, arvefyrstkronen, salvingshornet, foruten to riksbannere.

De fleste av de norske regaliene ble anskaffet av kong Carl Johan for hans private regning, da han skulle krones som i Nidarosdomen i 1818.

Den norske kongekronen fikk Carl Johan laget til sin kroning i Nidarosdomen i 1818. Kronen veier 1,5 kilo og er prydet med perler og edelstener. Foto: Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider

Kong Haakon den siste



Kong Haakon VII var den siste norske kongen som ble kronet.

Kort tid etter kroningen i 1906, ble kroningsparagrafen strøket fra Grunnloven.

Da Kong Haakon døde i 1957, uttrykte kong Olav et sterkt personlig ønske om å motta Guds velsignelse over sin kongegjerning. Dermed ble den kirkelige signingstradisjonen videreført.

Kong Haakon VII og dronning Maud var dermed de siste kongelige i Norge som har hatt krone på hodet.

De norske riksregaliene brukes imidlertid fremdeles ved monarkens signing og monarkens død. I forbindelse med kong Olavs død i 1991, ble kongekronen plassert på kista mens kongen lå på lit de parade i Slottskapellet.

Og da kong Harald ble signet i Nidarosdomen i juni samme år, sto kongekronen og dronningkronen på alteret under seremonien.