Over hele Storbritannia lades det opp til kroningshelg. Overgangen fra dronning Elizabeth til kong Charles som monark har vært planlagt i mange år, ned til minste detalj.

Verdensbegivenheten finner sted 6. mai. Det er første gang siden 1902, da kong Edward VII ble kronet, at en kroning er lagt til en lørdag.

Charles skal ha ønsket en kortere, mer inkluderende og mindre kostbar seremoni, men samtidig er det viktig å gjenspeile lange tradisjoner, skriver The Telegraph.

Kodenavnet

Overgangen fra Elizabeth til Charles som monark har kodenavn Operation Golden Orb. Golden Orb henspiller på monarkens rikseple (The Sovereign's Orb), en gylden kule med et kors på toppen. Rikseplet er en av flere riksregalier som brukes ved kroningen, og symboliserer territoriet monarken skal regjere over. Golden orb er for øvrig også navnet på en edderkoppfamilie, kjent for imponerende og store edderkoppnett, spunnet med silke som skinner som gull i solen. Blant de mer kuriøse fakta om denne edderkoppen, er at hunnen er opptil 50 ganger større enn hannen. Den gylne silketråden er ekstremt slitesterk. Silketråd fra 1,2 millioner edderkopper er brukt i en gylden kappe som har vært utstilt ved London’s Victoria and Albert Museum.

Tung bør

I kroningsøyeblikket vil kong Charles få sin porsjon med gull: Kronen som plasseres på hodet hans veier 2,23 kilo. I tillegg skal han ha på seg den såkalte supertunikaen, som er laget av 3–4 kilo gullamé – stoff vevd av silketråd dekket i gull, og dessuten kongekappen «Imperial Mantle», også brodert med gull. Tronarvingen prins William skal bistå når faren skal få på seg til sammen rundt 10 kilo gull.

Gjenforent med Harry

Den siste uka er voksfiguren av prins Harry gjenforent med figurene av kongeparet, prins William og prinsesse Catherine på museet Madame Tussaud's. Figurene er fiffet opp og kledd i anledning kroningen, og hertuginne Meghan er ikke med, siden hun ikke kommer til kroningen. Så snart kroningshelga er over, vil Harry bli flyttet tilbake til avdelingen for A-kjendiser fra Hollywood, der den glisende voksversjonen av ham har stått ved siden av kona Meghan siden de trakk seg fra kongelige oppgaver i 2020, ifølge The Mirror.

Kroningsdagen er forresten også 4-årsdagen til kong Charles' barnebarn, prins Archie. Den lille prinsen feirer fødselsdagen hjemme med mamma Meghan i USA, mens pappa Harry er i London.

Ny kroningsmusikk og likestilling

Kong Charles har personlig plukket ut musikken til kroningen, inkludert 12 ferske verk, blant annet av den skotske filmkomponisten Patrick Doyle og musikalkomponisten Andrew Lloyd Webber.

Andre nye elementer under kroningen inkluderer sang på walisisk, gospel og gresk-ortodoks musikk til minne om kongens avdøde far, prins Philip, som ble født i Hellas. Når korister fra Westminster School opptrer, er også det noe nytt, ettersom det denne gangen er et blandet kor. Da dronning Elizabeth ble kronet, var det kun gutter i skolekoret.

Uber tilbyr kroningsvogn

Det nykronede kongeparet skal tradisjonen tro fraktes fra Westminster Abbey til Buckingham Palace i den 260 år gamle guldkaréten Gold State Coach. Men for den som måtte ønske seg en lignende kjøretur, tilbyr Uber i tre dager frakt i en kopi av gullvogna, trukket av hester, melder Evening Standard.

Garnbombing

Hele Storbritannia preges av verdensbegivenheten, og i Hurst nær Reading har vennegjengen 'Hurst Hookers' strikket og heklet kongelige figurer i forkant av kroningen. 29 figurer er plassert ut, i tråd med en ny trend de siste årene, yarn bombing – garnbombing. Det er en form for gatekunst hvor man hekler eller strikker dekorasjoner som plasseres ut. I motsetning til graffiti og andre former for gatekunst, kan garnbombingen fjernes hvis dette blir nødvendig.

Sjokoladeversjoner

Hos sjokoladeprodusenten Cadbury World i Birmingham har konfektmakerne Dawn Jenks og Donna Oluban sluttført en 45 centimeter høy sjokoladekopi av St Edwards krone. Det tok to dager å lage deres søte kopi av hodepryden kong Charles III skal krones med. Verket er dekorert med farget, spiselig glitter.

Selskapet Mars Wrigley's brukte til sammenligning fire uker på en 23 kilo tung sjokoladebyste av Charles. Ifølge BBC ble det brukt kjente minisjokolader for å få fram detaljene i uniformen hans, inkludert Snickers, Mars og Bounty.

Konge av Legoland

I Legoland i Berkshire har seks ansatte brukt 1.000 timer og mer enn 32.000 legoklosser på å visualisere kroningen og kongefamilien. På legobalkongen på modellen av Buckingham Palace hilser det nykronede kongeparets folket, flankert av prinsen og prinsessen av Wales og deres tre barn, melder BBC.

Utvidet skjenketid

Puber, klubber og barer over hele England og Wales vil for øvrig kunne utvide åpningstiden med to timer fredag og lørdag i kroningshelgen. Det er regjeringen som har tillatt skjenking på pubene fram til klokka 1 kvelden før og selve kroningsdagen, slik at folk «kan nyte en ekstra halvliter eller to». Begrunnelsen for å tillate utvidet alkoholsalg, er ifølge BBC at kroningen er «en betydningsfull anledning som fortjener spesiell feiring».