Enklere å bestille DNT-hytte

FRILUFTSLIV: – Med den helt nye nettsiden kan brukerne se hvilke hytter som er ledige, utforske hytter i kart og finne all informasjonen de trenger, forteller Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT) i en pressemelding.

Den nye bestillingstjenesten har adresse hyttebestilling.dnt.no og lanseres 10. Januar.

– Vi lanserer den nye bestillingsløsningen i god tid før vintersesongen fordi vi vet at mange nå skal planlegge hytteturer i vinterferien, helger og påsken, sier generalsekretæren.

Han mener den nye løsningen gir DNTs tradisjonsrike hyttetilbudet løft, og at det er en fordel at funksjonene minner ombookingsider reisende er vant til fra internasjonale aktører.

– Jeg håper dette blir et populært planleggingsverktøy sammen med UT.no. Snart skal også sommerens turer planlegges og jeg er glad for at det nå er blitt mye enklere, sier Klarp Solvang.

Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden. Den kan nå bestilles enklere. Foto: Marius Dalseg

Utvikles videre

DNT-hytterne eies og drives av foreningens 56 medlemsforeninger. Ved lansering 10. januar ligger 460 av DNTs cirka 550 hytter i løsningen, og det er forventet at flereer på plass utover i 2023.

DNTs ambisjon er å utvikle bestillingsløsningen videre med flere nye funksjoner. Derfor håper de også på tilbakemeldinger fra turfolket som tar i bruk den første versjonen av hyttebestilling.dnt.no.