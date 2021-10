– Dette er fantastisk raust av Statskog og en veldig nyttig gave som kommer

mange til gode, stråler NJFFs leder Knut Arne Gjems i en pressemelding.

Båtene skal legges på vann og sjøer over hele Norge. Fra før har NJFF liggende over 150 båter over hele landet som medlemmene kan disponere, og med gaveoverrekkelsen fra Statskog så vil det være over 200 båter gratis tilgjengelig.

Bidrar til at flere kommer seg ut

Statskog er Norges største grunneier, og en viktig tilbyder av jakt og fiske til allmennheten. Det var i forbindelse med NJFFs jubileumsbursdag på Frognerseteren i Oslo at gaven ble overrakt.

- Statskog skal fremme bærekraftig, høstingsbasert friluftsliv. NJFF gjør en formidabel jobb på dette området og er en god og viktig samarbeidspartner for oss. Med båter som jubileumsgave legger vi enda bedre til rette for fiske og berømmer samtidig NJFFs smarte utlånsordning, sier Gunnar Lien, direktør i Statskog.

De 50 gavebåtene innlemmes i Mine båter-konseptet til NJFF. Slik kommer de til nytte for mange.

- Vi liker NJFFs slagord "Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid", og håper vi med dette bidrar til at denne flotte visjonen skal bli en realitet, sier Lien.

Vellykket båtsatsing fra NJFF

- Konseptet «Mine båter» har vært en kjempesuksess, forteller styreleder i NJFF, Knut Arne Gjems.

- Båtene ligger selvfølgelig ved gode fiskevann og er mye brukt. Vi får tilbakemeldinger fra fornøyde medlemmer hele tiden. Noen legger til og med opp Norgesferien etter hvor i landet båtene ligger og tar med familien på kombinert bil-, telt- og fisketurer rundt om i landet.

På nettstedet www.minebåter.no kan man enkelt se hvor båtene ligger og finne informasjon om vannet de ligger ved, samtidig som man kan booke båt for en planlagt tur.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er en av landets største friluftsorganisasjoner med sine 562 lokalforeninger og 113.000 medlemmer.

Stiftet for 150 år siden



NJFF ble stiftet for 150 år siden i Kristiania, i 1871, da under navnet Norsk Jæger- og Fisker-Forening. Den gang var det en organisasjon for de bedrestilte. I dag er Norges Jeger- og Fiskerforbund en organisasjon for folk flest.

I Norge er 520.000 personer registrert som jegere, 140.000 jakter aktivt hvert år, og annenhver nordmann fisker minst en gang i året. 15 % av de registrerte jegerne er kvinner, noe som er rekordhøyt både i norsk og internasjonal sammenheng. Norge er det eneste landet i Europa som har et felles landsomfattende forbund som samler både fiskernes og jegernes interesser.