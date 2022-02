Hytta i massivtre sto ferdig høsten 2020. Den svever nærmest over bakken i naturskjønne Hessdalen, et område som er kjent for sine spesielle lysfenomen.

- Pågangen på UFO-hytta har overgått det vi turte håpe på. 244 utleiedøgn er veldig inspirerende, for det betyr at vi har lagt til rette for utrolig mange flotte friluftsopplevelser, sier koordinator i Statskog, Eva Kristin Grøndal i en pressemelding.

Nordre Borthuskoia i Kongsvinger Foto: Torkel Skoglund

Rekordår for hyttebruken

2020 var et rekordår for utleie hos Statskog. Likevel viser tallene for 2021 en kraftig økning i antall utleiedøgn på godt over 20 prosent. Det er kommet til et par-tre hytter, men økningen hviler i all hovedsak på høyere belegg.

- Mange har søkt til opplevelser i naturen under pandemien. Tilbudet vårt innebærer at folk kan få et enkelt hyttetilbud uten å måtte eie den selv. Bedre utnyttelse av eksisterende hytter er også god bærekraft, sier Grøndal.

Høgskardhus i Dividalen. Foto: Ann-Hege Hanstad

Fem på topp

Disse Statskoghyttene var nordmenn mest ivrige etter i 2021 (antall utleide døgn):

UFO-hytta, Hessdalen i Holtålen- 244

Elgstølen, Velse Byringtjern i Rendalen- 208

Nordre Borthuskoia, Kongsvinger- 196

Høgskardhus, Dividalen- 184

Engelsvika, Storsjøen i Rendalen- 188

Engelsvika ved Storsjøen i Rendalen Foto: Torkel Skoglund

Grøndal registrerer at mange ønsker seg hyttetur i vinterferien. Mye er allerede bestilt, men det finnes også mange muligheter.

- Ja, spesielt om du ikke må være på hytta i helgen, sier Grøndal.

Tips: Sjekk hytte i vinterferiens ukedager. Bestilling av Statskoghytter skjer på www.inatur.no. Statskog har også 130 buer som står åpne. Du finner oversikt over hytter og åpne buer på selskapets nettsider.