NORGESFERIE: The Bolder Starlodge har vært en suksess helt fra starten. Nå er det spektakulære overnattingsstedet utvidet med tre nye luksushytter som svever høyt over Lysefjorden.

I forbindelse med åpningen av bookingen for de nye Snøhetta-designede "hyttene" har Fjord Norge, som står for markedsføringen av de tre fylkene på Vestlandet, sendt ut en pakke bilder til drøm og glede.

Dette er synet som møter deg når du går inn i de nye hyttene til The Bolder. Foto: Elin Engelsvoll / thebolder.com

Unikt



- De to første hyttene ved navn The Bolder Skylodge har vært en braksuksess. Det som utviklet seg fra en litt vill idé av boktrykkeren og gründer Tom B. Norland, ble fort kjent som en av de mest unike overnattingsstedene i Norge.

Unik arkitektur i møte med naturen ble utgangspunktet for å ta prosjektet videre med The Bolder Starlodge, skriver Fjord Norge i en pressemelding.

- De nye starlodgene våre bygger på erfaring vi har høstet fra de to første vi bygget. De er 40% større, har enda høyere standard og går enda mer i ett med naturen når det gjelder plassering og materialvalg», forteller Norland i meldingen.

Hyttene er bygget på påler for å gi minst mulig fotavtrykk i naturen. Foto: Elin Engelsvoll / thebolder.com

Mest par som overnatter



Erfaringen viser at 80% av gjestene til nå har vært par, og de nye hyttene er derfor kun utstyrt med en dobbeltseng.

- De bærer også preg av å være tilrettelagt for kvalitetsopphold for dem som har lyst til å nyte naturen, utsikten og hverandre. To av hyttene ligger helt frempå pynten, noe som gir den spesielle følelsen av å sveve – i ett med natur, vær og vind, heter det i pressemeldingen.

Veien inn til de nye hyttene skaper en forventning til hva som møter deg. Foto: Elin Engelsvoll / thebolder.com

Studieovernatting i bobil

Arkitektene i Snøhetta valgte å leie en bobil over flere dager for å virkelig oppleve stedet og tenke ut et prosjekt som jobber med respekt for terrenget og er skånsomt mot naturen.

- Vi så de unike mulighetene med stisystemet og landskapet. For oss er det viktig at alt vi gjør har et lavest mulig fotavtrykk i naturen, og vi måtte være varsomme i hele prosessen. Det skulle oppleves som frie bygg i naturen, og du skal føle at du er litt alene i landskapet. Samtidig ville vi bruke elementer fra landskapet i designet, og la fjellet gå i ett med grunnmuren og treverkets grove stil», forteller Frank Denis Foray, prosjektlederen i Snøhetta, som har jobbet med The Bolder Skylodge.

Hensikten med disse hyttene er at man skal kunne ta i bruk og nyte den vakre naturen også utenfor hyttene. Det er viktig at dette er en opplevelse som varer i 24 timer, der man kan nyte høy standard samtidig som man lever i og med naturen. Det er den følelsen vi var på jakt etter, og som jeg håper vi har klart å levere på», avslutter Foray i Snøhetta.