11 unike overnattingssteder i Sverige

- Tretopphytter, flytende hotellrom, svevende bobletelt eller villmarkspreget flåteovernatting på elven – Sverige har mange spennende tilbud som kan gjøre ferien litt annerledes, skriver Opplev Sverige i en pressemelding.

Glamping og hytter ved foten av fjellet

Koselige "lappkåtor" på Blåbergen Spa, Bryggeri og Konferens i Örebro. Foto: Pia Gyllin

Ved Kilsbergens, også kalt ”de blå bergene”, ligger Blåbergen Spa, Bryggeri og Konferens. Dette er plassen for naturnære opplevelser og unik overnatting.



Hit kommer mange for å oppleve Blåbergens beeryoga, musikkvelder i låven og hamam-spa – men fremfor alt å overnatte komfortabelt ute i naturen. Du kan velge mellom luksuriøse glampingtelt eller koselige hytter som ligner samiske gammer.

I gammene kan du bo året rundt, mens teltene er åpent i sesongen mai - september.

Historisk miljø med hjorter som nærmeste nabo

De historiske bygningene på Brevens Bruk i Örebro. Foto: Björn Fransson

En time sør for Örebro ligger Brevens Bruk, et tidligere jernbruk med en tilhørende herregård fra 1700-tallet.

Den lille plassen er et levende museum hvor tiden har satt sine spor, men som samtidig er velbevart og vakkert. Her rusler dåhjorter omkring på området og er du heldig så kommer de helt innpå hushjørnene.

Du kan leie overnatting i herskapelige herregårdsrom eller i pittoreske små hus som ligger nær sjøen og skogen.

Skogsretreat på Stedsans Farm and Restaurant



Lyst og delikat på Stedsans Farm and Retreat. Foto: Stine Christiansen

Midt ute i de dypeste Hallandskogene finner du overnattingsstedet og restauranten Stedsans Farm and Restaurant. Her tilberedes maten over åpen ild, basert på lokale og økologiske råvarer.

I de sjarmerende hyttene sover du godt med utsikt til naturen rett utenfor. Det er perfekt å tilbringe kveldene ved bålet nede ved vannet eller i den oppvarmede badstuen.