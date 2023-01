FRILUFTSLIV: Flokehyttene i Sunnhordaland troner på topp over søkte hytter på Ut.no i år som i fjor.

Årsoversikten har gitt to nye hytter - Rondvassbu og Breidablikk, plass på Topp 10-listene.

– Det er interessant å se at en del hytter og turer går igjen fra tidligere, samtidig som nordmenn får øynene opp for nye steder. Det er ikke rart at disse fantastiske turene og hyttene er så populære. Norge har mye å by på av både kjente, men også mer ukjente perler, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening.

Viktig turplanlegger

Oversikten over de mest populære hyttene og turforslagene i Norge er basert på søk på UT.no. Det er Norges største turplanlegger.

UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening, i samarbeid med Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet og Kartverket.

Flokehyttene utenfor Haugesund troner øverst på nordmenns hyttesøk på UT. Foto: Marius Dalseg

Topp 10 hytter 2022



Flokehyttene i Sunnhordland (Haugesund Turistforening)

Skåpet i Ryfylke (Stavanger Turistforening)

Kiellandbu i Hardanger (Bergen og Hordaland Turlag)

Fuglemyrhytta i Oslomarka (DNT Oslo og omegn)

Innerdalshytta i Innerdalen (Kristiansund og Nordmøre Turistforening)

Skålatårnet i Breheimen (Bergen og Hordaland Turlag)

Rabothytta i Indre Helgeland (Hemnes Turistforening)

Huldreheim i Oslomarka (DNT Oslo og omegn)

Rondvassbu i Rondane (DNT Oslo og omegn)

Breidablik i Kvam (Bergen og Hordaland Turlag)

Innerdalshytta er en av de betjente DNT-hyttene som er populære på UT. Foto: Marius Dalseg

Topp 10 turforslag 2022

H.M. Dronning Sonjas panoramatur - Dronningstien (Hardangervidda)

Gaustatoppen (1883 moh ) - toppen av Telemark (Øst-Telemark)

Romsdalseggen (Romsdalen)

Galdhøpiggen (2469 moh.) - til topps på Norges tak (Jotunheimen)

Rampestreken (Romsdalen)

Preikestolen (Ryfylke)

Trolltunga (Hardangervidda)

Over Besseggen (Jotunheimen)

Tur til Mørkgonga og Gyrihaugen (Oslomarka)

Topptur til Kjerag - majesteten i Lysefjorden (Ryfylke)