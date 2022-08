Ny historisk vandrerute åpnet i Tafjordfjella

NORGESFERIE: Fieldfarerruta baserer seg på bevegelsene til motstandsmennene Joachim Rønneberg, Birger Strømsheim og Olav Aarsæther under siste delen av 2. verdenskrig, da de skulle utføre en sabotasje- operasjon mot tyskernes kommunikasjonslinjer i Romsdalen .



- Dette er en fantastisk tur gjennom et utrolig spennende område for alle som er interessert i krigshistorie. Historien til motstandsmennene som bodde her og den unike Fieldfarehytta under den bratte bergskrenten gir turen en ekstra dimensjon , sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

I hjertet av Tafjordfjella ligger ei bitte lita hytte godt gjemt under en berghammer som stuper ned i et vann. Dette er hytta hvor motstandsmennene Joachim Rønneberg, Birger Strømsheim og Olav Aarsæther bodde deler av det siste krigsåret. Foto: Marius Dalseg

Viktig samarbeid

De historiske vandrerutene kombinerer kulturarv og naturopplevelser, og er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Den Norske Turistforeningen (DNT). Den 6. august åpnet Fieldfare- ruta i Tafjordfjella , som er den 15. ruta i dette tilbudet . I september åpner også Postruta over Finnmarksvidda.

- Historiske vandreruter er et prosjekt som vi setter stor pris på hos Riksantikvaren. Det gir mange mennesker mulighet til å få gode kulturmiljøopplevelser i naturen. Det er en glede at vi kan åpne to nye historiske vandreruter i år sammen med DNT, med Fieldfare-ruta som den første. På denne ruta får man både oppleve den viktige historien fra motstandskampene under andre verdenskrig, og den vakre naturen i Tafjordfjella, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Fieldfareruta går gjennom Tafjordfjella. Foto: Marius Dalseg

Krigshistorie og kulturminner

Ruta går fra Zakariasvatnet i Tafjord til Reindalseter via Rønnebergråsa i Hulderkoppen over til Veltdalen og Fieldfarehytta .

I Veltdalen finnes det et lite museum over anleggsarbeidet i forbindelse med kraftutbygging på 1920-tallet. Dette museet inneholder også gjenstander brukt under Operasjon Fieldfare under andre verdenskrig.

Derifra kan man velge å gå flere ruter, f or eksempel til Pyttbua , Vakkerstøylen eller Torsbu , som alle ble brukt til proviantering og opphold.

Langs ruta kan man oppleve både historien fra motstandskampene under andre verdenskrig, og den vakre naturen i Tafjordfjella. Foto: Marius Dalseg

Langs ruta er det også et stort antall kulturminner fra tidligere tider, boplasser, steinbuer , fangstgraver og -anlegg som er mange tusen år gamle. Det er DNT Sunnmøre som har ansvaret for hyttene og rutene i området.

- Vi er veldig glade for at det omsider er kommet en Historisk Vandrerute i vårt område, og håper det vil bidra til å bevare historien om hendelsene som fant sted i Tafjordfjella for ettertida, og at den når ut til et større publikum , sier Tone Drabløs i DNT Sunnmøre.

Les mer om Fieldfareruta på lokalhistoriewiki .