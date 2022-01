Kveldskupp i Hafjell og Kvitfjell

KVITFJELL: Historisk sett er ikke kveldskjøring den mest populære skikjøringen, selv om svært mange vet å benytte seg av hverdagens muligheter til å få noen timer ute i frisk luft etter endt skole- eller arbeidsdag. Nå ønsker Alpinco, som eier de to skianleggene Hafjell og Kvitfjell, å få enda flere ut på denne tida.

Tiltak for de lokale

- Vi vet at mange med hytte i fjellet benytter seg av kveldskjøringen, men vi vil jo gjerne ha flere lokale innbyggere ut i bakkene også, sier markedssjef i Alpinco, Veslemøy Eineteig Wedum i en pressemelding.

Nå har de derfor dumpet prisene én dag i uka på kveldskjøring.

- 75 kroner for voksne og 50 for barn! Det er jo nesten gratis. I tillegg kan du i Hafjell Skiutleie få leid deg utstyr på abonnementsløsing, samt at Hafjell Pizza stiller med dagens rett for en hundrelapp. Snakk om å løse hverdagslogistikken, sier Wedum.

MORO I SOLNEDGANG: Park er en populær aktivitet, også på kveldskjøring. Foto: Vegard Breie

Kveldskjøring til slutten av mars



Sesongen for kveldskjøring går normalt sett fra starten av januar til slutten av mars. Tre måneder med god skikjøring. Alle bakker med flombelysning er åpne på kveldstid, og sola bidrar med nye minutter for hver dag som går mot mars.

Etter at nyheten gikk ut i sosiale medier har det ikke stått tilbake på likes og delinger. Mottakelsen der ute har med andre ord vært svært god.

- Det har vært utrolig mye buzz om dette i sosiale medier fra folk som synes alpinsporten fort blir en kostbar affære om man ikke driver med det jevnlig. Det er jo nettopp for dem vi skaper slike tilbud, for at flere kan ta seg en tur i bakken etter en lang dag på jobb, sier hun.

Flere tiltak

Dette er ikke første gangen de to anleggene tar grep for å tilby flere en mulighet til å stå mer på ski i hverdagen. For to år siden, rett før pandemien slo til, ble det lansert et sesongkort kun for kveldskjøring.

- Å bruke ettermiddagene og kveldstid på ski er jo helt fantastisk. Tenk at man er så heldig å faktisk kunne gjøre nettopp det etter endt arbeidsdag! Nå, med mange fritidstilbud på vent, håper vi uansett mange vil benytte seg av muligheten til å få noen timer på ski og heller finne sofaen etterpå, sier hun.