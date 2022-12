ESTLAND: Hvert år utnevner EU-kommisjonen en europeisk by til miljøhovedstad. Utmerkelsen tildeles byer som har vist resultater innen bærekraftig utvikling og grønne initiativ.

Estland er et reisemål som ligger langt framme når det gjelder bærekraftighet: 6 av verdens 100 mest bærekraftige destinasjoner ligger i Estland, skriver Visit Estonia.

I en pressemelding forteller Visit Estonia om noen av reisemålene og opplevelsene du kan ha i Tallin, som etter en folkeavstemning i 2013 ble den første byen som innførte gratis kollektivtrafikk for alle sine innbyggere.

Viru Bog er en myr i Harju fylke, Estland i Lahemaa nasjonalpark. De enorme myrområdene inneholder også store mengder små ferskvann. Foto: Visit Estonia

Tallinn - Vel bevart middelalderby



Tallin, med sine om lag 500.000 innbyggere, har over 2100 hektar med vernede områder, deriblant naturreservater, parker og til og med en øy. Det meste ligger innen gåavstand, men et lettvint alternativ er å benytte seg av kollektivtrafikken - bra for både lommeboka og miljøet.

Når du er ferdig med bykjernen, kan du ta bussen videre til Lahemaa nasjonalpark for vandring og avslapping. Gjennom sin 50 år lange historie har nasjonalparken alltid blitt forvaltet med bærekraft i tankene, og som et resultat av dette har parken mottatt EUROPARC-sertifikatet for grønn turisme siden 2019.

Med fjorten innsjøer, åtte elver, fire fosser og et rikt dyreliv med alt fra elg til brunbjørn og gaupe er Lahemaa et av Estlands fremste reisemål.

Hvis man vil oppleve mer av livet på Estlands største øy Saaremaa, er det lett å reise rundt med lokalbussene, som er gratis for alle - også besøkende. Her utsikt fra toppen av fyret på øya. Foto: Visit Estonia

Reis tilbake til middelalderen i Rakvere

Sørøst for Lahemaa nasjonalpark ligger byen Rakvere som lokker til seg reisende med sitt moderne bytorg og middelalderslott med aner fra 1200-tallet.

– Slottet byr på en tidsreise tilbake til middelalderen med opplevelser for hele familien: Lek riddere i tidsriktige klær, lær om slottets historie og smak på delikatesser fra fordums dager, skriver Visit Estonia.

Mindre enn en halv time med ferge fra Tallin og en kort biltur over øya Muhu, ligger Estlands største øy, Saaremaa.

Fergen mellom fastlandet og Muhu er en hybridferge som minsker bråk og vibrasjoner under vann, noe som fører til et bedre miljø for selene og fiskene i havet. Gå ikke glipp av Kuressaare, den største byen på Saaremaa, hvor lokalbefolkningen regelmessig holder folkedansopptredener ikledd øyas tradisjonelle drakter. Hvis man vil oppleve mer av øylivet, er det lett å reise rundt med lokalbussene, som er gratis for alle - også besøkende.

For flere tips om bærekraftige steder og inspirasjon til hva du kan oppleve på en grønn ferie i Estland, besøk www.greentallinn.eu.