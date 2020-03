10 av de beste nattogene i Europa

Stockholm til Narvik

Greta Thunbergs hjemland, og som myntet begrepet «flyskam», har planer om å introdusere nye nattruter i år. Nye forbindelser fra Malmø er kjærkomne, men for mange svensker er det ingenting som slår den 20 timer lange odysseen fra hovedstadens sentralstasjon, gjennom villmarken ved polarsirkelen til den norske byen Narvik. Dette er en rute der man nærmest må kjempe for å holde persiennene lukket. Om sommeren gjør midnattssolen at man ser mye mer enn vanlig fra nattoget, og fraværet av wifi gjør ruten perfekt for å koble og slappe av.

Køyer fra 730 kroner, sj.se.

Utsikt fra SJs tog ved polarsirkelen. Foto: SJ.se.

Milano til Palermo

Denne ruten byr på noe uvanlig; anledningen til å være på et tog som bruker ferge til å krysse Messina-stredet. Det er også en særegen opplevelse å reise fra industribyene nord i Italia til spissen av det vakre, landlige sør. Italienske sovevogner er ikke kjent for hotellstandard, så forbered deg på en rustikk opplevelse med denne ruten. Fergemoroa begynner når man ankommer Villa San Giovanni i Calabria ved middagstid. Omkring 20 minutter senere, på den andre siden av stredet, kan man nyte utsikten til kysten av Sicilia, før man ankommer Palermo sent om ettermiddagen.

Køyer fra 730 kroner, trenitalia.com.

Paris til Roma

Det franske nattoget Thello går fra Lysenes by over alpene til Milano (med forbindelser videre med Trenitalia til Roma), og siden med stopp frem til Venezia. Ruten tilbyr et rimelig alternativ til reiser man ellers ville tenkt å ta med fly. Begynn reisen med en drink om bord i Gare de Lyons berømte Le Train Bleu, del en piknik og anekdoter med medpassasjerer før en god natts søvn. Siden er du klar til å stige av i Milano mens dagen gryr. Det er forbindelser videre herfra, men ankomsten ved Termini er uansett klokken 10.

Køyer fra 370 kroner, thello.com.

Nice til Moskva

Hvis du er usikker på alle dagene langs den transsibirske jernbanen kan du få en smakebit med Europas lengste nattog. Forlat Nice søndag morgen, reis via Berlin med et lengre stopp i Brest i Hviterussland (for visa-kontroll og bytte til russisk sporbredde), før ankomst i Moskva i tid til lunsj tirsdag. Se frem til en varm dusj (ta med egne håndklær), en mulighet til å nyte polsk og russisk mat (etter bytte av restaurantvogn), og å ivaretas av din egen kontrollør. Glem ikke visum til Hviterussland og Russland.

Trykk på det britiske flagget og siden International Routes, køyer fra 3000 kroner, rzd.ru.

Brussel til Wien

Den nyeste ruten til Nightjet-togene gir gode forbindelser til Storbritannia via Eurostar til Wien, som mot slutten av 2020 lover å bli en av de europeiske byene med best togforbindelser. Toget går to ganger om uken og forlater Brussel med et glass sprudlevin inkludert i prisen. Deretter kan man nyte en komfortabel seng og ankomme klokken 07.27.

Køyer fra 730 kroner, nightjet.com

Madrid til Lisboa

Trenhotel Lusitania. Foto: VivirElTren.es/Flickr (CC BY 2.0).

«Toghotellet» Trenhotel Lusitania er en effektiv og miljøvennlig reiseform mellom de to hovedstedene. Det forlater stasjonen 21.45 og ankommer Lisboas Gare do Oriente 07.30. Det er ingen spisevogn, men kafé-baren er et trivelig sted å møte medreisende, og serverer varme retter og et glass vinho verde som kan hjelpe til med den humpete nattesøvnen. Noen av vognene kunne behøvd mer kjærlighet og oppmerksomhet, men det er en morsom og relativt økonomisk måte å tilbakelegge denne reisen.

Køyer fra 415 kroner, renfe.com eller raileurope.com.

Zürich til Hamburg

Østerrikske jernbaner (ÖBB) har lykkes med å levere smidige, raske og komfortable Nightjet-reiser siden de lanserte sovevogner i 2016. Nightjet-nettverket er spredd over Østerrike, Tyskland, Sveits og Italia, og dette er en av de eneste rutene som tilbyr dobbeltdekkere. Gitt at en av de beste tingene å gjøre på tog i Europa er å reise på øverste dekk, er det å kunne sove der noe som en barndomsdrøm. Deluxe-nattevogna har bord, stoler og egen dusj.

Køyer fra 730 kroner, nightjet.com

Et av ÖBBs nattog. Foto: Colourbox.com.

Helsinki til Rovaniemi

Denne sovevogna kalles ofte Julenisse-ekspressen, og er godt egnet til familiereiser. Barn under 10 år reiser gratis, toget har plass til biler (noe som sparer en for leiekostnader ved ankomst) og toget er en dobbeltdekker, noe som er særlig gøy for barn. Linjen drives av finske VR, og reisen begynner i art-deco-vidunderet Helsinki sentralstasjon. I løpet av 12 timer fyker toget av gårde mot Rovaniemi i finsk Lappland. Toget går året rundt, men det er avgjørende å reservere i forkant.

Køyer fra 590 kroner, vr.fi.

Budapest til Bucuresti

Keleti-stasjonen i Budapest. Foto: NoMeEscuches/Flickr (CC BY 2.0).

Keleti-stasjonen der dette nattoget starter etterlates med sin prangende fasade, høye tak og følelse av lys og romlighet. I andre enden av reisen kan man tilbringe morgenen med å nyte synet av Karpatene, da den tidlige kveldsavgangen fra Keleti ikke ankommer Bucurestis Gara de Nord før lunsj. Sovevognene er forholdsvis standard, og merk at det ikke er restaurantvogn før Romania.

Køyer fra 550 kroner, mavcsoport.hu (bruk Bucuresti for søk i togtabellen).

London Paddington til Penzance

Storbritannia har i dag to faste nattog fra London: Night Riviera til Cornwall og Caledonian Sleeper til Skottland. Med begge går de reisende om bord fra en travel urban stasjon og våkner mens de ruller avgårde gjennom naturskjønt landskap. Great Western Railway (GWR) driver Night Riviera, som nylig ble ominnredet med ladestasjoner, dyner med hotellstandard og garderobeplass, samt fly-lignende seter i sittevognene. Det beste med ruten er adgangen til det sørvestlige England uten å fly eller å sitte timevis i bil. I løpet av natten er det 14 holdeplasser, fra Taunton til Penzance, og derfra er det sjøforbindelser til Scilly-øyene.

Køyer fra 600 kroner, gwr.com

Fullmåne ved St. Michael's Mount i Penzance, Cornwall. Foto: NTB Scanpix/REUTERS.





