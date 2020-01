Dersom du er kjæledyreier, kjenner du kanskje igjen på stresset med å finne noen som kan ta seg av kjæledyret ditt mens du er på ferie. Men kjæledyr er for mange en naturlig del av familien, og det finnes heldigvis en rekke hoteller som gjerne åpner dørene for både deg og den firbente.

Samtidig er det et par ting du bør være klar over dersom ferden går utenfor landegrensene.

Italia har flest, Frankrike best på luksus



– Det er mange hoteller rundt om i verden som lar tilreisende ta med seg sine lodne følgesvenner. Da trenger du ikke bekymre deg for lengden på ferien eller hva kjæledyret ditt gjør hjemme uten deg. For ikke å snakke om at det gir deg muligheten til å skape fantastiske minner med kjæledyret ditt, sier Yoon Sterkenburg i Taxi2airport.com til Aftonbladet.

Italia utmerker seg som vinneren, med hele 18.176 kjæledyrvennlige hoteller og overnattingssteder. Deretter følger Russland, Polen, Kroatia og Spania. Oversikten gir ingen pekepinn på hvordan tilstanden er i vår kjære naboland Danmark, mens Sverige legger seg på en 10. plass med 3603 valgmuligheter.

Dersom det er luksus du helst vil unne deg og din firbente, er Frankrike landet med det største antallet å velge mellom – hele 217 femstjerners hoteller lar deg få krysse inngangsdøra sammen med kjæledyr. Deretter følger Storbritannia med 166 hoteller, mens Italia legger seg på tredjeplass med 157 i antallet.

Topp 20 land med dyrevennlige hotell (femstjerners alternativ i parentes) Italia: 18.176 (157) Russland: 10.831 (61) Polen: 8.521 (57) Kroatia: 7.749 (120) Spania: 6.945 (77) Frankrike: 6.224 (217) Tyskland: 4.737 (135) Østerrike: 4.112 (69) Ukraina: 3.792 (22) Sverige: 3.603 (38) Tsjekkia: 3.408 (54) Portugal: 3.203 (33) Belgia: 3.030 (21) Bulgaria: 2.970 (24) Finland: 2.925 (24) Hellas: 2.733 (64) Storbritannia: 2.690 (166) Serbia: 2.638 (6) Slovakia: 2.493 (9) Romania: 2.448 (11)

Skaff kjæledyret eget pass



Sommeren er en av de travleste periodene i løpet av året for organisasjoner som Dyrebeskyttelsen:

Hvert år leser vi om kjæledyr som settes på gaten av eierne før de låser døren bak seg og reiser på ferie. Det er også flere tilfeller der dyr etterlates ved veikanten med en skål vann og litt mat.

Imidlertid tyder ting på at de aller fleste av oss tar det firbente familiemedlemmet med i beregningen når ferien skal planlegges: En undersøkelse som ble gjort i 2016 viste at åtte av ti nordmenn tar med seg hunden på ferie.

Vi reiser stadig mer enn før. Og vi tar med oss dyrene våre på ferie. Foto: Colourbox

Om man først bestemmer seg for å reise utenlands med kjæledyret sitt, hva bør man gjøre da?

– Det er flere faktorer som spiller inn: Hvor skal man reise, og hvor lenge blir man borte? Skal man til Thailand i et par uker, bør nok hunden og katten bli hjemme, forklarte Ole Harald Johnsen, veterinær ved Fredrikstad Dyrehospital, til ABC Nyheter i 2016.

– Skal du på bilferie nedover i Europa, er det mer aktuelt å ta med hunden sin. Kontakt dyrlegen i god tid innen avreise fra Norge. Hunden skal ID-merkes og utstyres med eget pass.

Videre skal hunden vaksineres mot rabies minst 21 dager før den vender tilbake til Norge. Dette kravet gjelder også ved innreise til en rekke andre land. Derfor er det vanlig at man får utført vaksinasjonen her hjemme.

– Til slutt skal du også huske at en dyrlege skal underskrive på at hunden er behandlet mot revens dvergbendelorm 24-120 timer innen man kommer hjem igjen. Dette kan du gjøre før du reiser ut av Norge eller i ferielandet, spesielt om du skal være borte en stund.

Ikke glem myggen

Jo lenger ned i Europa du reiser, desto flere sykdommer og parasitter finnes det. Veterinær Ole Harald Johnsen forklarer at det kan være lurt å vaksinere hunden mot leptospirose.

– Det er dessuten viktig å beskytte den mot parasitter som flått og lopper, derfor er forebygging best – altså unngå at parasitten setter seg. Unngår du at dyret blir bitt, unngår du risiko med flåttbårne sykdommer også, forteller Johnsen før han fortsetter:

– Vi har god erfaring med flåtthalsbånd. Disse varer i 6-8 måneder. Eventuelt kan man bruke dråper i nakken, disse må gis hver 4. uke. Det beskytter også mot mygg og insektbitt.

Hvor du skal reise og hvor lenge du blir borte, er faktorer som spiller inn i forhold til å ta med deg kjæledyret ditt på ferie i sommer. Foto: Colourbox

Dersom du skal sør for Alpene, må du ikke glemme å tenke på mygg.

– Myggen er vektor for flere smittsomme sykdommer og viktig å unngå, forklarer Johnsen.

– Som nevnt tidligere, beskytter flåtthalsbånd eller dråper mot flått og lopper. Noen flåttmidler beskytter også mot mygg. Men det er viktig å bruke reseptbelagte produkter. Tar du disse er du trygg.

Bruk venner og naboer til kattepass



Det er i størst grad katter som blir forlatt om sommeren, og Dyrebeskyttelsen i Bergen har tidligere fortalt at de opplever at pus er blitt erstattet med en ny kattunge når eieren er tilbake fra ferien.

Hvis du ikke finner noen som kan passe katten din mens du er på ferie, finnes det gode løsninger fremfor å oppføre seg kaldhjertet:

Bestiller du i god tid kan du sikre plass for familiens firbente medlem ved et dyrepensjonat. Men det kan være kjekt om du selv undersøker stedet på forhånd for å forsikre deg at alt er på plass, som for eksempel luftegård for hvert bur.

Det vil alltids kunne være noen venner, naboer eller familie som er villige til å ta en tur innom katten mens du selv er borte. Kanskje noen kan bo i leiligheten din mens du er borte, eller katten kan tilbringe ferietiden hjemme hos andre. Da er det viktig at katten ikke slippes ut, men holdes inne i den perioden det gjelder.