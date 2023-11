Tre British Airways -besetningsmedlemmer som hevdet at de ble ranet i Brasil, skal i stedet ha hatt en utsvevende natt på byen, noe som førte til at et fullpakket fly ble utsatt.

De tre skulle fly tilbake til Heathrow flyplass i London fra Rio de Janeiro 5. september, men utfarten ble brått utsatt etter at trioen hevdet at de ble ranet kvelden før og var «for traumatiserte til å jobbe».

En lokal politietterforskning fant derimot ut at besetningsmedlemmene på 40, 39 og 31 år «ikke snakket sant og ikke fortalte hva som faktisk skjedde den morgenen».

Politiet fant ut at de ansatte, som hevdet at telefonene deres hadde blitt stjålet under ranet, i virkeligheten hadde mistet telefonene sine etter en natt med mye alkohol og festing.

Se video: Her blir paret tatt på fersken

Vurderer siktelse

De ble også beskyldt for å ha tatt narkotika i løpet av kvelden, før de forsøkte å skjule sporene sine i et desperat forsøk på å unngå problemer med flyselskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Dette er en sak for politiet», sier en talsmann for British Airways i en uttalelse.

– Det som er overraskende, er at et mannskap som har en så viktig rolle, tilbringer hele natten med å drikke og bruke narkotika, vel vitende om at de neste dag har ansvaret for å ta seg av dusinvis av mennesker som skal reise i timevis, sier Patricia Alemany, leder for «Special Tourism Support Police».

Like etter at trioen hadde rapportert det falske ranet, skal de ha tatt en drosje til en forlatt bensinstasjon i Vaz Lobo, nord for Rio, skriver New York Post.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiet vurderer å sikte de ansatte for «falsk anmeldelse av en forbrytelse».

Bevisstløs

Overvåkningsbilder viser de tre medarbeiderne ute på byen rundt kl. 04.50 om morgenen.

– De lagde disse historiene for å prøve å rettferdiggjøre sannsynligvis upassende oppførsel utenfor selskapets regler. Men vi fant ut at det hadde skjedd et tyveri av en mobiltelefon fra paret som befant seg i Vaz Lobo, sier assisterende politisjef Danielle Bullus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiet mener at spesielt én av de ansatte drakk «så mye at han ble bevisstløs».

Etter at bygningsarbeidere i nærheten hadde gjenopplivet mannen og tilkalt legehjelp, skal den ansatte ha «vist frem en nål med hvitt pulver» som politiet tror er kokain.

Da mannen ble fraktet til sykehuset, skal han ha innrømmet å ha tatt narkotika og drukket sammen med to lokale kvinner.