Den ungarske lavprisgiganten Wizz Air varslet tirsdag at de starter opp flyvninger på det norske innenriksmarkedet med å sette opp en base på Oslo lufthavn. Allerede fra 5. november vil flyselskapet utfordre Norwegian og SAS på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Tromsø, med priser ned i 199 kroner.

Tirsdag kveld melder flysmart24 at Norwegian svarer på konkurransen på å sette ned prisene på de samme rutene med 70 prosent. Norwegian skal ha satt prisene ned til 209 kroner på de samme strekningene, inkludert den over to timer lange flyturen mellom Tromsø og Oslo. Tidligere på dagen lå prisene til Trondheim på 770 kroner.

Presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmberg vil ikke utdype overfor nettstedet hvor lenge dette prisnivået vil vare.

– En milepæl

– Dette er en milepæl for Wizz Air og en stor dag også for Norge, sa administrerende direktør József Váradi i selskapet på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

På pressekonferansen trakk Várandi fram viktigheten av bærekraftig økonomi, og at dette er noe selskapet tar med seg til Norge.

– Jeg tenker med grøss på hva dette kan bety for Norwegian. Dette er ikke noe drømmescenario for dem. Det er nok først og fremst de norske flypassasjerene som vil tjene på dette i form av billigere billetter. For dem vil dette være glimrende nyheter, sa flyanalytiker Hans-Jørgen Elnæs til ABC Nyheter mandag før det ble kjent hva Wizz Airs planer for Norge var. Han trodde at flyselskapet ville opprette en base i Norge, noe som viste seg å stemme.

– Norge er indrefileten

– Norge er indrefileten av innenriksmarkeder i Vest-Europa og Wizz har tidligere meldt at de ønsker å se nærmere på innenriksmarkeder i Europa, utdypet Elnæs.

Váradi bekreftet at selskapet har stor appetitt på det norske markedet, og at målet er vekst.

Wizz Air er Ungarns største flyselskap, og det nest største lavprisselskapet i Europa, med en flåte på 133 fly. I Norge har selskapet ruter fra Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Molde, Gardermoen, Torp, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Nytt flyselskap

Nyheten kommer etter at det tidligere tirsdag ble kjent at Erik G. Braathen, som har bakgrunn blant annet som styremedlem og investor i Norwegian, starter opp et nytt flyselskap.

Det nye flyselskapet planlegger å starte opp med fem fly og ha første fly i lufta i løpet av første halvår i 2021. Planen er å ha nærmere 400 ansatte innen 2022.