Nytt flyselskap starter opp i 2021

– Vi har en sterk lidenskap for norsk luftfart og tror ikke at markedet vil komme tilbake dit det var i forkant av koronapandemien. Vi vil benytte all vår erfaring og kompetanse for å bygge et nytt, norsk flyselskap tilpasset den økonomiske virkeligheten og passasjerenes behov, sier initiativtaker Erik G. Braathen i en pressemelding.

Braathen har bakgrunn som investor og styremedlem i Norwegian Air Shuttle i perioden 2002-2009 og som styreformann i 2004-2009, samt som administrerende direktør i Braathens SAFE i ti år fram til 1999.

Mer enn 25 personer jobber nå med å bygge opp det nye flyselskapet. De har bedt om økonomisk støtte fra Næringsdepartementet.

Det nye flyselskapet planlegger å starte opp med fem fly og ha første fly i lufta i løpet av første halvår i 2021. Planen er å ha nærmere 400 ansatte innen 2022.